En Gerena, por fin, se habla de fútbol

Andaba no hace mucho el aficionado del Gerena con la mosca detrás de la oreja, y no era para menos. Acostumbrada a los éxitos, la parroquia minera no terminaba de ver claro el futuro de su equipo. En juego estaba el concurso en el Grupo X de Tercera, para lo que era necesario ayuda externa. Ésta estaba apalabrada con la sociedad que forman René Ramos y Jesús Capitán 'Capi', pero era necesario que el Ayuntamiento de Gerena diera el visto bueno a este desembarco en el club.

Y fue el pasado martes cuando el pleno del consistorio gerenero aprobaba (de forma muy ajustada) la cesión de las instalaciones del José Juan Romero Gil al Gerena, condición indispensable para que los nuevos rectores llegaran a la entidad.

Con este capítulo, que se ha alargado más de la cuenta, ya finiquitado, toca, por fin, hablar de fútbol. Y lo cierto es que el aficionado rojinegro puede andar tranquilo con su equipo a pesar de que hasta el día de hoy no hay ningún movimiento oficializado por el Gerena. Porque el nuevo aparato gestor ha estado mucho tiempo contactando con técnicos y futbolistas de cara a la configuración del plantel para la 17/18. Este medio ya informó días atrás que el banquillo del Gerena iba a estar ocupado por Alejandro Ceballos, quien, a buen seguro, va a contar con una plantilla de garantías para el curso venidero.

Sabedores del buen hacer del Gerena en los últimos años, la idea es 'repatriar' a muchos de aquellos futbolistas que hace tres temporadas se quedaron a un paso de subir a Segunda B. El primero de ellos será el centrocampista Kiki, que llegará desde el Betis Deportivo toda vez que su incorporación está ya cerrada. Podrían seguirle Jorge Bayón, José Rodríguez y Chuli, jugadores también de muy buen recuerdo para el hincha minero y con los que ya se han mantenido conversaciones.

Pero no todo van a ser regresos. Otro jugador que vestirá la zamarra rojinegra será Migue Sánchez, mediocentro que la pasada campaña estuvo cedido seis meses por el Betis Deportivo al Castilleja. El también centrocampista Jorge Vázquez, experimentado futbolista que jugó el año pasado en el San Roque de Lepe, y el lateral Moi Jiménez, reciente fichaje del Coria, también están en la agenda del 'nuevo' Gerena.