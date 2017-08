Ciudad Jardín: también hay fútbol más allá del dinero

El mundo del fútbol continúa aturdido por el estratosférico traspaso de Neymar al PSG. El tiempo dirá si el balompié vive en una burbuja o acaba explotando, pero el presente marca un fútbol marcado por el dinero.

No obstante, siempre hay rebeldes. Románticos que luchan contra el orden establecido o que demuestran, en este caso, que hay fútbol más allá del poder económico. Y en un humilde segundo plano del fútbol sevillano se encuentra un claro ejemplo: el Ciudad Jardín (2ª Andaluza, G. I).

"Club de fútbol sevillano del barrio de Ciudad Jardín. Unete a nosotros!! Más de 75 años de historia", reza su perfil de Twitter. El club blanquiazul representa los valores intrínsecos de un deporte que a día de ha perdido muchos de ellos, aunque el humilde equipo sevillano, desde su modestia, continúa luchando por ello, gracias al impulso recibido esta temporada por Fali del Valle, afamado goleador del balompié hispalense que decidió colgar las botas.

"Hice el curso de director deportivo y aquí cuento con buenos amigos que me dijeron que viniera a echar una mano. Me gustó la idea que me propusieron y aquí estamos. Este club es muy especial; quien viene no lo hace por dinero. Con mucho trabajo, pero muy contento", declaró el nuevo director deportivo del 'City', cuya máxima en su proyecto es crecer dentro y fuera del terreno de juego.

Para ello, se rodeó de un nutrido grupo de trabajo. Con el nazareno a la cabeza, le acompañan en la dirección deportiva otras figuras importantes en el club como Borja Antón, Mario o Álvaro Dorado. "Antes movían el club dos personas. Ahora somos cerca de diez. Queremos que el club crezca en todos los ámbitos. No nos movemos por dinero", declaro Del Valle, que recuerda la negociación con su nuevo entrenador, Antonio Pérez Roldán 'Picharri':

"Mantengo una muy buena amistad con él, pero al principio me daba vergüenza llamarlo. Él tiene un prestigio y nosotros tenemos unos recursos limitados, aunque cuando le planteé el proyecto le ilusionó. Viene con un cuerpo técnico de cinco personas. Esa es la idea, aunque le va a costar el dinero", señala entre bromas, añadiendo que: "El objetivo no es el ascenso. Se ha hecho una plantilla joven, pero comprometida, con ilusión y con calidad. Los resultados llegarán".