Utrera: una perla muy bien atada

El Utrera apuesta por los 'play off' y, para ello, ha fichado a jugadores con experiencia y calidad y, por otro lado, no ha dudado en seguir confiando en el bloque de los últimos años. Jugadores como Blanco, Juanjo, Pozo, Isra, Cruz... sin olvidar tampoco a la juventud.

Este es el caso de Pablo Haro. Llegó el pasado campeonato como una apuesta de Francis Montoya, segundo entrenador, que lo conocía de su etapa juvenil, disputó 29 partidos (13 de titular) anotando dos goles y este verano no se dudó de su continuidad, firmando por dos temporadas.

"Acabé bien y han confiado en mí. Me siento muy satisfecho y ahora espero seguir jugando mucho este año. Al principio comencé turnándome con Barrio, pero al final sí me dieron más minutos", declaró el extremo, que está siendo uno de los destacados en la pretemporada, anotando tres goles: "Estoy aprovechando los minutos que me está dando el míster. Esta temporada se presenta muy bonita".