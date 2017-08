Núñez, capitán del Écija: "Tengo que ser el nuevo Alejo"

Se acabaron las probaturas. El Écija jugó el pasado lunes su último amistoso, así que toda la atención está puesta ya en el debut liguero de este domingo (20:00 horas) en la Nueva Condomina ante el Real Murcia. Todos en San Pablo lo saben, pero, por si acaso, ya se encarga Jesús Núñez de recordarlo a quien haga falta.

"Ya estamos donde queríamos estar. Sólo pensamos en la Nueva Condomina, un campo de Primera y un equipo con un presupuesto de 4 millones de euros; el nuestro es de 200.000 euros, pero vamos con la ilusión de puntuar allí", explica Núñez, nuevo capitán del conjunto azulino, quien admite que su equipo "llega bien" al estreno: "Sólo paramos dos semanas después de jugar los tres 'play off'. Los refuerzos deben adaptarse, pero el bloque que tenemos es casi el mismo que el del año pasado".

El objetivo, con "un calendario que deja ver a muchos exprimeras y exsegundas", no es otro que la salvación, algo que Núñez cifra en "45 puntos". "No podemos llegar al final de Liga con la soga al cuello, y lo mejor para eso es ir partido a partido. Yo ya sufrí el descenso de la 13/14. No estaba en el equipo porque me fui a mitad de temporada, pero lo viví en mis carnes porque soy de Écija y porque estaba mi hermano. Lo pasé muy mal, nos dieron muchos palos...", explica el defensa, quien desea sacarse la espina: "Quiero resarcirme, pensar en positivo. Algunos nos ven como un recién ascendido, pero somos un equipo con solera, un histórico y tenemos que hacernos respetar". Desde luego, optimismo no le falta al zaguero: "Hay equipo, tiene calidad... Si nos los creemos, podemos ser la revelación".

Habrá que tener en cuenta las palabras del nuevo capitán del Écija, un honor que le han cedido por vía fraternal. "Alejo me ha dejado un legado importante, pero no me va a pesar. Tengo que ser el nuevo líder, el nuevo Alejo, que es el espejo en el que me miro", admite Núñez, quien dice no haber recibido "ningún consejo" de su hermano, y quien no esconde su sentimiento por que el Écija decidiera prescindir de Alejo: "Me sorprendió y me dolió mucho. Es alguien querido en Écija y creo que todavía podía hacer mucho, pero son cosas del fútbol", comenta un futbolista que entiende la decisión de su entrenador, un Juan Carlos Gómez del que destaca "su filosofía", con la que los jugadores "van a muerte".

Por último, Núñez, como capitán astigitano, lanza un mensaje a la afición: "El equipo necesita al pueblo. Es muy bonito ver San Pablo lleno".