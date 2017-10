Jesús Muñoz, un astigitano ajeno en San Pablo

Jesús Francisco Muñoz Ruiz es uno de los nombres propios de la segunda jornada en el Grupo IV de Segunda B. Y la razón de ello está en el Écija-Badajoz del próximo sábado, un duelo en el que el futbolista se reencontrará con su pasado.

Jesús Muñoz nació en Écija en 1991, y sus primeras patadas a un balón las empezó a dar en San Pablo y enfundado de azulino, por lo que sobra decir que el del sábado será un "partido especial" para él.

"Estuve toda la vida allí, desde niño hasta juvenil de tercer año", especifica el futbolista, que tampoco olvida el día que debutó con el primer equipo del Écija, a los 18 años: "Fue en 2009 contra el Sangonera, en Segunda B, y perdimos 2-0. Ya no jugué más con el Écija".

A partir de entonces, Jesús Muñoz ha sido todo un trotamundos del fútbol, pasando por las canteras de Villarreal, Murcia y Betis, además de por Burgos, Sanluqueño y, ahora, Badajoz. Por eso, el sentimiento será diferente ante el conjunto de Juan Carlos Gómez. "Será la primera vez en mi vida que me enfrente al Écija y que lo haga en San Pablo como visitante. Pude hacerlo con el Betis B, pero cuando ellos bajaron nosotros subimos", dice al ahora jugador blanquinegro, quien coincidirá dentro de dos días con los utilleros del equipo azulino: "Custodio padre y Custodio hijo son los únicos que permanecen allí desde mi etapa".

Jesús Muñoz tiene en el actual equipo ecijano a algunos futbolistas conocidos, como Moyita, con el que coincidió en el filial bético, y David Castro o Juan Delgado, vecinos de la localidad. "No he hablado todavía con ninguno, pero imagino que en estos días lo haré", admite el zaguero, que hace el siguiente análisis de su próximo adversario: "Es un buen equipo, sabe mover la pelota y tiene jugadores con calidad. A su entrenador (Juan Carlos Gómez) le gusta sacar el balón jugado y atacar con él. Le gusta hacer daño mediante la posesión de la pelota".

¿Y su equipo? Jesús Muñoz comenta que en el Badajoz se respira "muy bien ambiente". "Llevaba un par de años intentando ascender y la gente está muy ilusionada. Tenemos un buen campo y la afición está respondiendo muy bien, con más de tres mil abonados; esperamos darle una alegría este año. Nuestro objetivo es la permanencia, y a partir de ahí, lo que venga bienvenido será", dice el defensa, cuyo equipo viene de empatar sin goles en el Nuevo Vivero con la Balompédica Linense: "El 0-0 nos supo a poco por las ocasiones de gol que tuvimos, pero está bien empezar con un punto en casa".

En cuanto a la categoría, Jesús Muñoz tilda al Grupo IV como "muy fuerte". "Hay muchos equipos que quieren jugar ´play off´, y, a priori, todos son conjuntos para estar en la zona alta de la tabla porque no hay ninguno que parezca que vaya a estar abajo", aventura el jugador.

Volviendo al enfrentamiento con el Écija Balompié, el ex del Betis B reconoce que nunca ha sido socio del club azulino, pero sí lo son algunos de sus familiares. "Irán a verme al estadio mis padres, mi hermano, mis abuelos y mis amigos. Imagino que irán conmigo, sería lo normal", explica entre risas el futbolista, quien se encontrará en las gradas de San Pablo a muchos de estos seres queridos, a los que admite no ver "desde hace dos meses".

¿Y si le da a Jesús Muñoz por ver portería? Por fortuna para el Écija y desgracia para el Badajoz, el astigitano no lo suele hacer con mucha frecuencia, cosa que él mismo explica: "No soy muy goleador. Si acaso, a balón parado, pero poco. Si marco en San Pablo no sabría qué hacer, no me lo he planteado, aunque creo que no lo celebraría por respeto a mi ciudad y a mi equipo de toda la vida".

Jesús Muñoz no esconde el amor a unos colores, los del Écija, equipo al que le gustaría enfrentarse otra vez la temporada próxima. "Sería una señal de que nos ha ido bien a los dos", concluye.