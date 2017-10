Écija: una apuesta ganadora

El Écija disfruta de su inesperado y merecido liderato disputadas las dos primeras jornadas del campeonato. El cuadro azulino regresa a la Categoría de Bronce después de tres temporadas y lo ha hecho por la puerta grande, venciendo en Murcia al conjunto pimentonero y remontando al Badajoz (2-1) el pasado sábado gracias al tanto de Escardó, una de sus jóvenes incorporaciones.

Salvo Yona, los fichajes azulinos se han caracterizado por la juventud y progresión (Canillas, Kim, Luis, Bugatto), demostrando todos ellos el potencial que atesoran, como el del atacante malagueño, cuya llegada explicó Juan Carlos Gómez, entrenador del Écija, en la sala de prensa una vez acabado el choque.

"Se ha visto lo que es. Es un jugador joven, con desparpajo y gol. Formado en la cantera del Málaga. Este verano hemos analizado mucha información que nos llegaba al correo de posibles refuerzos. En el caso de Escardó su representante, Manu Sánchez (ex jugador del Real Madrid y el Málaga) es amigo mío y me habló de él. Vimos vídeos, no lo dudé y le dije que se viniera. Se ha visto la calidad que atesora en la definición", explicó.

Por otro lado, el protagonista se refirió ayer en los micrófonos de Andalucía Centro a su estreno. "Después de no poder debutar en Murcia (por trámites burocráticos) me quedé con mal sabor de boca. Contento por el debut y el gol", destacó.