Selu (Alcalá): "Sacar pecho sería algo surrealista"

Desde mayo de 2010 el Alcalá no compartía el coliderato de Tercera. En aquella ocasión, el equipo dirigido por José Antonio Asián se aupaba a lo más alto del Grupo X, preámbulo del éxito que se conseguiría pocos meses después con el ascenso a Segunda B. Ahora, es José Luis Durán 'Selu' quien ha llevado al conjunto panadero al primer puesto (con el Espeleño) después de vencer a dos 'gallitos' como Arcos y Cabecense, algo que, sin embargo, no enloquece al preparador alcalareño.

"Estoy contento porque son seis puntos ante rivales difíciles. El equipo ha trabajado bien, pero no podemos sacar pecho porque sería surrealista", explica Selu, quien admite que se sufrió mucho ante el 'Cense': "No podemos estar 45 minutos evitando que nos marquen un gol, debemos mejorar eso".

Pero a nadie le amarga un dulce, menos un liderato, y mucho menos a un entrenador que siente al Alcalá como propio. "Con este equipo me siento muy identificado, me he criado cerca del estadio. El año pasado, después de salvar al equipo de mi pueblo, decidí no seguir, pero mi mujer, mi familia y mis amigos querían que continuara", desvela Selu, quien define al Alcalá como "la veteranía de Ramón y la juventud de Pedro Jiménez".