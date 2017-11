Así fue la jornada 3 en el Grupo X de Tercera división

Alcalá 2-1 At. Espeleño: Un Alcalá de muchos julios

El trabajo se mide en julios, por lo que sobra decir que este Alcalá es de muchos julios. El cuadro panadero explota al máximo aptitudes como constancia, esfuerzo, pundonor y tesón. Ayer basó su tercer triunfo del curso, tantos como partidos jugados, en el magistral uso de estas armas, aupándose de esta manera al liderato en solitario.

El Espeleño se plantaba en el Ciudad de Alcalá como el otro equipo de la categoría que lo había ganado todo. A pesar del buen cartel, el primer acto no dejó nada para el recuerdo, siendo igualado y de pocas y no muy peligrosas ocasiones de gol.

El segundo periodo iba a dar para mucho más. Empezando en el 51', con una triple oportunidad marrada por el Alcalá de inaugurar el luminoso, cosa que sí iba a ocurrir dos minutos después al solucionar Rafa Toro una jugada embarullada en el área cordobesa.

Sin embargo, en los mejores minutos locales iba a darse el empate del Espeleño con una pena máxima materializada por Germán debido a una involuntaria mano de Leal en su área. Con el conjunto visitante espoleado y rondando el 1-2, el Alcalá iba a sacar la raza que ya mostró ante Arcos y Cabecense y se iba a llevar el choque con un remache de Pedro Jiménez en el segundo palo tras una jugada elaborada. Era el minuto 69' y, a partir de aquí, muchas sustituciones de jugadores y poco fútbol para beneficio alcalareño, con un Boris que pudo sentenciar si no se hubiese precipitado en un mano a mano con Adrián. Mario, por su parte, tuvo el 2-2 en el 90', pero no acertó.

Cádiz B 1-0 Utrera: Sin recompensa pese al trabajo

El Utrera se vino de vacío de la ciudad deportiva del Cádiz a pesar de completar un buen encuentro ante el filial amarillo, que sólo al final pudo decantar la balanza de su lado con un tanto de Ezequiel. El centrocampista culminaría un centro de Juampe en el 82' y haría la única diana del choque, la cual pudo ser neutralizada por Titi ya sobre la bocina, pero David Gil anduvo muy listo en una acción de la que ya se cantaba el gol. Antes, buena labor defensiva utrerana y peligrosas contras, pero sin resultado.

Cabecense 1-2 Algeciras: La madera, principal rival

El Cabecense volvió a toparse con la madera y con un rival con mayor puntería, y sumó su segunda derrota de la temporada. Los de Diego Román, quizás, merecieron algo más ante el Algeciras, que supo cuándo golpear. Lo hizo al cuarto de hora por medio de Alberto, tras aprovechar un robo de balón y batir al guardameta Iván; y lo hizo Iván, el atacante, poco después del descanso culminando una buena jugada con Alberto. En medio, el empate de Máiquez en su propia portería.

Guadalcacín 2-1 Sevilla C: La remontada local llegó sobre la bocina

El Sevilla C se volvió de vacío de su visita al campo del Guadalcacín tras un encuentro intenso que parecía habérsele puesto muy de cara en el minuto 10, cuando Jaime culminaba a la perfección un rápido contragolpe para establecer el 0-1. Sin embargo, el equipo local no bajó los brazos, peleó con uñas y dientes hasta el final y consiguió remontar el partido en el último suspiro, en el minuto 86.

San Roque 2-1 Castilleja: Ahogado en la polémica

El Castilleja, que llegó a adelantarse por medio de Plata, no puedo traerse nada positivo de Lepe, donde la estrella fue Ramírez. El aurinegro igualó la contienda y, en posición de posible fuera de juego, hizo el 2-1 final.

Gerena 1-0 Ceuta: A la tercera, la vencida

Un buen Gerena superó a un complicado Ceuta gracias a un gol del lateral Sedeño.

At. Sanluqueño 0-2 Lebrijana: A domicilio, otra cosa

La Lebrijana gana todo lo que juega fuera. Ayer, nuevo triunfo en otro campo complicado.