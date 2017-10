Resumen de la segunda jornada de División de Honor

C. Jardín 1-2 Algabeño: Un inicio de ensueño para un recién ascendido

Primera victoria del Algabeño en División de Honor que llena de moral el proyecto de los de Diego Tristán. Con cuatro puntos de seis, los algabeños han empezado como un tiro la temporada y ofrecieron muy buenos minutos en Poniente frente al Ciudad Jardín. Mejores en la primera parte con los dos goles de Jero Baena, los blanquiazules tuvieron que tirar de oficio para mantener el resultado.

Coria 4-1 O. Valverdeña: El Guadalquivir marca el fluvial adecuado

Llegó la primera victoria de muchas en esta temporada para un Coria que ganó y convenció. El Guadalquivir se vistió de gala para llevar en volandas a los de Puma cuyos jugadores dieron un auténtico recital en la mañana de de ayer. Su rival, la Valverdeña, solo pudo aguantar 20 minutos las embestidas ribereñas y se pasó el resto del partido viéndolas venir.

Alberto Jiménez, el mejor de los suyos, abrió la lata con un golazo casi desde su campo y Selu puso el 2-0 antes del paso por los vestuarios. Tras el descanso, el guion no cambió. Paredes, verticalidad y una ocasión tras otra hicieron las delicias de los aficionados. Rubén y, de nuevo, Alberto Jiménez afinaron el tercero y el cuarto.

La Palma 4-2 Estrella: Ni Toni arregla el desaguisado panadero

Segunda derrota consecutiva de la Estrella que deja malas sensaciones en este inicio de campeonato. Y eso que empezó golpeando primero a La Palma con un gol de Toni. Sin embargo, Manu Cruzado, en dos ocasiones y Manuel dieron la vuelta al luminoso. Los alcalareños no se rindieron y se acercaro en el marcador con un nuevo gol de Toni. Ya volcados por el empate llegó el 4-2 definitivo.

Xerez Deportivo 2-0 UP Viso: No siempre se puede

No pudo ser. El UP Viso intentó la machada en Chapín, pero el Xerez Deportivo fue superior a los pupilos de Eusebio Navarro. Sobre todo por culpa de un tempranero penalti en contra (8') que supuso ir a remolque durante todo el partido. Gabri y Luna pudieron meter en el choque a los visueños, pero Camacho lo impidió.

Ya en la segunda, Biri, de falta directa, puso la puntilla y los blanquiazules se quedaron sin botín.

Conil 2-0 Antoniano: Un castigo de Joselito

El Antoniano pagó caro la pájara de tres minutos de la segunda parte donde recibió los dos goles del partido. Antes, una primera mitad espesa con mucho centro del campo y pocas ocasiones no había dejado un dominador claro del encuentro. Después del descanso, los dos zarpazos de Joselito en el 55' y 58' dejaron el choque sentenciado, aunque Rueda pudo acortar distacias con un tiro al larguero.

Chiclana 2-0 San José: Los errores se pagan muy caro

El San José sigue sin ganar. Tras dos jornadas disputadas, cayó derrotado frente al Chiclana en un partido donde los cañameros desperdiciaron una pena máxima con 0-0 en el marcador. Tras la reanudación, los gaditanos sentenciaron.