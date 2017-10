Así fue la segunda fecha de Primera Andaluza

Diablos Rojos 1-2 Rociera: Sale con vida de Los Caños

Partido serio de la Rociera en Los Caños, basando su juego en balones directos que dieron a la postre con los tres puntos. El Diablos Rojos lo intentó, pero se estelló una y otra vez con Rivas, héroe de los nazarenos.

Los visitantes golpearon primero, después que David Antón consiguiera batir a Nacho, aguantando el marcador hasta el descanso.

Los locales debían meter una marcha más para igualar, cosa que consiguieron poco después del paso por los vestuarios, aunque no sin dificultad. Tras varios remates salvados por Rivas, fue Vázquez el que finalmente introdujo el balón en la red.

Se abría un nuevo escenario, pero la Rociera seguía a lo suyo, esperando agazapada su oportunidad de contragolpear.

Con el balón en poder del Diablos Rojos, tuvo que volver a aparecer Rivas para salvar a los suyos, y acto seguido Gordi aprovechó una indecisión de la defensa local para encarar al meta y poner de nuevo en ventaja a los visitantes. Los locales colgaron balones, pero sin resultado.

Bellavista 1-0 Tomares: Perdonas, lo pagas

El Tomares se marchó de vacío del Campo de Deportes de Bellavista, donde dispuso de varias ocasiones, pero su negada mañana de cara a portería le acabó costando caro.

Doblado adelantó a los locales en los primeros minutos, aguantando el marcador hasta el final, y logrando así su segundo triunfo.

Mairena 0-0 Demo: Primeras unidades

Empate entre Mairena y Demo que sirve para estrenar el casillero de ambos, en un choque donde hubo pocas ocasiones.

Pedrera 0-1 Villafranco: Zarpazo aurinegro

Un tanto de Kevin en el tramo final dio los puntos al Villafranco, ya con seis unidades.

Los Palacios 2-1 San Juan: El botín, en casa por fallos puntuales

Prometía el duelo entre Los Palacios y San Juan. Y no defraudó. Varias ocasiones, emoción y un ganador que ya le mete tres puntos a su rival directo.

Pronto, Alvarito ponía en ventaja a los locales, tras una mala salida de Julio, cayéndole el balón al ariete y no perdonando.

El San Juan no se vino abajo, igualando la contienda Moi Pineda a los 28' de la primera mitad, haciendo buena la asistencia de Álex Domínguez. No obstante, ya habían avisado antes los sanjuaneros con un disparo al poste.

En la segunda mitad, el control lo tenía el Tomares, pero quien acertó fue el local Peluki, que se aprovechó de un choque entre Julio y Lucas para marcar a puerta vacía.

Moi Pineda tuvo el empate, pero no atinó con la meta.

Coronil 2-1 Torreblanca: Un final de infarto

Remontada 'in extremis' del Coronil en su estreno como local, dejando en nada el tempranero tanto de Alejandro. Adri Chacón y Migue Castellano, los goleadores locales.

Morón CF 4-0 La Liara: Goleada y primeros

El Morón CF está realizando un inicio envidiable, con pleno de victorias, sin encajar goles y como líderes. Ayer, Avalo anotó un triplete.

Cerro 2-1 Villaverde: Cotizando al alza

El Cerro venció ayer al Villaverde, en un partido que se le complicó en los primeros minutos, cuando Taga hizo el 0-1 a la salida de un córner.

Los cerreños se pusieron manos a la obra y remontaron antes del descanso, gracias a los goles de Miguelito Blázquez y Luismi. Controlando el choque, Edu sentenció.

Lora 1-1 UD Morón: Un reparto justo

Lora y UD Morón se repartieron los puntos ayer en un duelo que fue de menos a más.

Con una primera parte con pocas ocasiones, las hostilidades se desataron en el segundo acto. Un cabezazo de Coca abrió el marcador, y Curro puso las tablas finales.