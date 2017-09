Écija: Un buen inicio que no es aval

Vaya por delante que la palabra 'play off' no es una obligación para el Écija Balompié, un conjunto que, tras varios años en Tercera, tiene como meta principal echar de nuevo raíces en la Categoría de Bronce. Pero el comienzo liguero del conjunto blanquiazul, qué duda cabe, despierta la ilusión de la parroquia de San Pablo.

Diez puntos de doce posibles han colocado a los de Juan Carlos Gómez en el coliderato de la clasificación y, por tanto, entre los puestos que dan lugar a jugar la fase de ascenso. La pregunta, por tanto, procede: ¿Es descabellado pensar en un Écija de 'play off'? La tabla dice que sí, pero otra cosa son los antecedentes...

Porque en las últimas diez temporadas, sólo la mitad de los equipos que sumaban diez o más puntos en la jornada 4 acabó disputando la fase de ascenso, un dato que deja a las claras que no todo el que bien empieza bien acaba.

Las dos últimas campañas, sin ir más lejos, son un fiel reflejo de esta estadística. Marbella (12 puntos) y Melilla (10) la pasada campaña, y La Hoya Lorca (10) y Mérida (10) en la anterior, no fueron capaces de mantener el buen ritmo del arranque y quedaron fuera de los cuatro primeros puestos al final.

La 14/15 queda fuera de esta comparativa ya que ninguna escuadra contabilizaba tantos puntos en los primeros cuatro envites, así que hay que remontarse a la 13/14 para seguir ofreciendo guarismos. En aquella campaña, Cádiz (10) y Albacete (10) sí terminaron jugando 'play off', así como Cartagena (12) y Real Jaén (10) en la 12/13, no así el Almería B (10).

En la 11/12, la Balompédica Linense (12) también le dio continuidad a su inmejorable comienzo finalizando en el cuarteto de cabeza, cosa que no hizo el Puertollano (10) esa campaña, pero sí el Cádiz (10) en la anterior.

La 09/10 deja ver un curioso caso, que es el de la Sangonera (10), que terminó la Liga en duodécimo lugar a pesar de ser segundo en la cuarta jornada. En ese curso, el San Roque de Lepe (10) también se cayó del póquer de arriba.

Real Jaén (12) y el extinto Poli Ejido (10) fueron equipos de fase de ascenso, pero no el Puertollano (10). Y en la 07/08, el Linares (10) sí lo fue, una meta que, como se ha comentado, no es la del Écija. Pero a nadie le amarga un dulce...

Canillas: "Aquí nadie se relaja"

Jorge Canillas es uno de los máximos goleadores del Écija en este arranque liguero. El atacante abrió la lata ante el Lorca Deportiva el pasado sábado, sumando ya dos dianas, algo que le pone "muy contento". "Cada vez me encuentro mejor, aunque no he hecho pretemporada porque fui uno de los últimos en llegar, y eso se nota", dijo el futbolista que procede del UCAM Murcia a la Cadena SER, donde destacó la conjunción que hay en el plantel. "Éste es un vestuario muy unido, hay muy buen rollo y eso ayuda en lo personal". Canillas también resaltó el fútbol de su equipo en una categoría donde "todos los partidos son complicados porque todos los rivales son fuertes": "El equipo físicamente está muy bien, demostramos que tenemos mucha personalidad con nuestro juego". Por último, Canillas señaló que en todas las líneas del Écija hay "mucha competencia", por lo que "aquí nadie se relaja".