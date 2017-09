Écija 1-1 Extremadura: El árbol deja ver un bonito bosque

El Écija continúa invicto tras salvar los muebles 'in extremis' con un gol en el 90' en una acción a pelota parada, una falta muy bien ejecutada por Escardó.

No tardaron en verse llegadas a las áreas y en el 3' el visitante Borja estuvo cerca del gol, a la salida de un córner, pero su remate no cogió palos. La respuesta local fue rápida y sólo cinco minutos más tarde el Écija elaboraba una gran acción colectiva que no supo culminar Ezequiel.

Sin tiempo para rehacerse Fermín tenía que trabajar duro en una doble oportunidad de los extremeños en la que Airam Cabrera rozó el larguero. El partido no era de nadie y ambos jugaban a un ritmo muy alto. No se verían más ocasiones claras hasta después del descanso.

A la vuelta de los vestuarios el encuentro siguió tenso y bonito. La primera ocasión la tuvo a los tres minutos Moyita en una acción a balón parado. Pero quien golpeó primero sería el Extremadura cinco minutos más tarde, que consiguió adelantarse con un tanto en el que tuvo mucho que ver la fortuna, y es que Marrufo desvió el remate de Fran Miranda con tan mala suerte que la pelota acabó entrando.

Acto seguido el entrenador local Juan Carlos Gómez decidió mover ficha. Los locales apretaban en busca del gol del empate pero el Extremadura se mantenía firme, hasta que Escardó en el último minuto del tiempo reglamentado aprovechaba para empatar definitivamente el duelo con una falta directa y la ´ayuda´ de Vito. Ya no daría tiempo para más.

Écija Balompié: Fermín (3), Carmona (2) (Manu Reina 60´) (2), Adri Crespo (2), Núñez (2), Luis Martínez (3), Marrufo (1) (Alberto Castro 69´) (2), Ezequiel (2), Jonathan (2), Canillas (1) (Escardó 55´) (3), David Castro (2) y Moyita (2).

Extremadura: Marc Vito (2), Aitor (2), Pardo (2), Borja García (2) (Álex Díez 91´) (2), Candelas (2), Zarfino (2), Fran Miranda (3), Javi Pérez (2), Jairo (2) (Kike Márquez 70´) (2), Willy (2) y Airam Cabrera (1) (Valverde 65´) (2).

Árbitro: Pérez Muley (madrileño). Amarilla a los locales Marrufo, Fermín y Jonathan; y a los visitantes García, Miranda, Márquez y Willy.

Goles: 0-1 (53´) Fran Miranda; 1-1 (90´) Escardó.

Incidencias: Unos 2.500 espectadores en San Pablo.