Las siete vidas de José Manuel

La letra de uno de los temas más recordados del malogrado Antonio Flores sirve para presentar la historia de José Manuel Muñoz Vizcaya, un 'viejo rockero', siguiendo con el símil musical, que se niega a colgar las botas a sus 42 años. "Siete vidas tiene un gato; seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado", cantó el mediano de los Flores, y eso es lo que le habrá dicho José Manuel, en su caso al balón, de quien no se despide todavía.

Y es Diego Tristán el culpable de que este mítico delantero del fútbol provincial sevillano siga vistiéndose de corto. "Yo conocía a Diego de algunos campeonatos de fútbol 7, y el año pasado me comentó que quería hacer un equipo para ascender y me ofreció que me fuera con él al Algabeño. Le respondí que a dónde iba yo ya con 42 años, pero a los dos meses de entrenar me hizo la ficha. A Diego le estoy muy agradecido, pero hay que tener valor para hacer lo que hizo conmigo, a mi edad...", explica el menudo jugador nacido en Sevilla pero "algabeño de adopción", como él mismo se considera. Una localidad, La Algaba, en la que nunca había jugado a pesar de residir en ella desde hace muchos años.

Ganas y seriedad

Pero nunca es tarde si la dicha es buena, y el ascenso del año pasado del conjunto celeste contó con el granito de arena de José Manuel. "Participé en el tramo final y aporté mis ganas y mi forma de entrenar, con seriedad, algo que la juventud tiene cada vez menos en el fútbol. Este año no tengo ficha pero voy a entrenar cuando puedo. El fútbol es compromiso...", admite el jugador, técnico informático de profesión, padre de dos hijos y cuya esposa "se rió" cuando José Manuel le dijo que iba a volver al fútbol: "Le dije que lo hago para matar el gusanillo y me entendió".

Risas, afortunadamente, son las que ahora priman en la familia de un futbolista que tuvo que parar en su día por problemas en el corazón: "El Mairena tenía un cardiólogo y, estando yo allí, me detectó algo raro y no le gustó, así que me hizo parar. Estuve sin entrenar tres meses, el tiempo suficiente para que todo se normalizase".

Y regresó. Salteras, San Juan, Puebla, Mairena, Marinaleda, Castilleja o San José, entre otros, disfrutaron de un atacante "de esos bajitos pero trabajadores y veloces que suelen sacar de quicio a los defensas", según el propio José Manuel, quien firmó con el Salteras su mejor año como goleador: "Solía tener una media de quince goles por temporada, pero aquel año, en Primera Sénior, hice 25. Ascendimos a Preferente y conmigo estaba José Juan Romero".

Menudo, Ceballos, Gordi...

El ahora entrenador del Betis Deportivo es uno de los nombres que José Manuel destaca de su vasta trayectoria, junto a técnicos como Alejandro Ceballos, Eusebio Navarro o Juan Carlos Menudo, y jugadores como Tore, Sergio Hurtado o Gordi. Historia viva, y coleando, del fútbol modesto.