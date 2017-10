Resumen de la 7ª jornada en Primera Andaluza

Rociera 1-0 Los Palacios: Se estrena en casa

El conjunto auriazul se impuso el pasado jueves en el partido adelantado de la jornada a Los Palacios, un rival directo en la lucha por la zona alta de la tabla. Manu Rey fue el autor del tanto de la victoria en la primera parte.



Bellavista 2-1 Diablos Rojos: Gracias al goleador

El Bellavista volvió a la senda del triunfo ante los Diablos Rojos merced a un doblete de De la Vega. A los locales le bastaron los goles en dos minutos del ariete para derrotar a los torrealbenses, quienes recortaron distancias en los instantes finales.



La Liara 1-0 Pedrera: Los locales respiran

La Liara, que sumó ayer sus primeros puntos ligueros, se llevó el duelo directo en la zona baja de la tabla frente al Pedrera, que aún no sabe lo que es ganar, en un envite igualado. Con este triunfo los palaciegos ceden el farolillo, momentáneamente, al Lora.



Torreblanca 0-3 UD Morón: Recompensa al rigor táctico

Un serio UD Morón cortó la magnífica racha del Torreblanca, que no perdía desde la jornada dos. Los aruncitanos, solidarios y con las líneas muy juntas, manejaron el partido a su antojo. Los locales estuvieron incómodos durante todo el envite. Ya en el primer minuto Carlos Leal desbarató una doble ocasión de Rubén. Mediado el primer acto llegaría la jugada clave del duelo.

Una indecisión defensiva torrealbense acabó en penalti. Alberto Gamero no perdonó desde los once metros. El dominio, a pesar del empuje blanquillo, creció en el inicio de la segunda manga, cuando Parrilla anotó de falta directa mediante un potente disparo. El Torreblanca, que mereció algún tanto por su insistencia, se lanzó sin suerte hacia la meta de Cardoso. La valentía local fue castigada por el joven Edu Romero, quien sentenció tras una gran contra visitante.



Morón CF 3-0 Mairena: Impone su poderío

El líder sigue intratable e imbatido. El Morón CF derrotó con contundencia a un voluntarioso Mairena que marró un penalti mediado el segundo acto antes de que el pichichi Ávalo cerrara la goleada de los aruncitanos.



Demo 1-1 San Juan: Rescata un gran punto

El San Juan continúa adaptándose a la dura categoría. En esta ocasión rascó un punto en las postrimerías del envite ante el Demo, que plantó cara a pesar de las numerosas bajas.



Tomares 2-0 Lora: Mazazo anímico

El Lora volvió a caer en su visita al Tomares a pesar de unos buenos primeros 25 minutos, momento en el que Leo aprovechó un desajuste defensivo visitante para asestar el golpe definitivo. Con uno menos, los locales sentenciaron a la contra al nuevo colista.



Cerro 2-1 Coronil: Demuestra los galones

El Cerro remontó ante el Coronil para colocarse segundo. Todo ocurrió en un movido primer tiempo. Un zurdazo de Cabas y un tanto a placer de Canario tras jugadón de Edu por la banda derecha voltearon el marcador en Hyatasa, donde el calor hizo mella.



Villaverde 1-1 Villafranco: Mal sabor para ambos

Villaverde y Villafranco firmaron tablas en un encuentro en el que, por ocasiones, los locales merecieron más. Redas adelantó a los aurinegros y Cadena empató tras el descanso.