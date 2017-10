Resumen de la 9ª jornada de los equipos sevillanos en Tercera

Algeciras 2-1 Utrera: Le faltó tiempo para culminar la reacción

El Utrera vendió cara su derrota ayer en el Nuevo Mirador de Algeciras. Y aunque el 2-0 en el 48´ parecía presagiar una cómoda victoria del líder, los utreranos arrinconaron a los locales y tuvieron opciones de empatar en el tramo final.

El choque comenzó con un Utrera avisando por medio de Cachana, pero fue Chico quien adelantó a los gaditanos. Al comenzar la segunda mitad, un penalti cometido sobre el propio Chico fue transformado por el ariete. Pozo recortó en el 68', pero el empuje no valió para empatar.



Alcalá 0-2 San Roque de Lepe: La mejoría del juego no se tradujo en puntos

La crisis de resultados en el Alcalá empieza a ser evidente. Tras seis jornadas sin ganar, ayer se mejoró el juego, pero no se logró ninguna unidad.

El juego pudo cambiar en una dura entrada de Dani Muñoz sobre Juanma, donde los locales pidieron la expulsión, y el árbitro solo enseñó amarilla. Después, el San Roque fue más efectivo que los panaderos y sentenciaron con goles de Manu Ramírez y Chus.



Lebrijana 1-0 At. Onubense: La semana fantástica en Lebrija

El Municipal de Lebrija cerró la jornada liguera con un triunfo de la Lebrijana ante el At. Onubense. Los de Joaquín Hidalgo fueron superiores, inclinando el campo desde el inicio y convirtiendo a Vichi en el jugador visitante más destacado.

El partido tuvo una tónica general de una Lebrijana con mucha posesión, volcando el juego en las bandas, donde destacaron Mario y Benítez. No obstante, fue Plusco quien probó primero al meta onubense, seguido por otro disparo de Mario.

Los locales, pese a no marcar, no cayeron en la desesperación. Sabían que el tanto iba a caer, cosa que ocurrió en el 70', en una acción de Samu Ayala dentro del área, cruzando el tiro para anotar y dejar los tres puntos en casa.



Cabecense 0-0 Castilleja: Contentos pero a medias

Empate sin goles que deja distintas sensaciones en el Carlos Marchena. Por un lado, el Cabecense no fue capaz de hacer sufrir a un Castilleja que se sintió más cómodo, aunque falló demasiado como para ganar el partido.

Los castillejanos tuvieron dos claras ocasiones en sendos mano a mano de Plata y Gerardo, donde Marco estuvo sobervio. También, el propio Plata se topó con el poste tras un saque de esquina.

El Cabecense parecía noqueado y agradeció el descanso. De hecho, sus mejores minutos llegaron tras el asueto, pero sin hacer temblar al arquero Tomás Romero. Los visitantes fiaban sus opciones al contragolpe, pero el ritmo del partido fue bajando, hasta que ambos equipos se conformaron con el punto.



Gerena 1-2 Espeleño: La comodidad se le resiste

Los tres puntos en juego volaron del José Juan Romero, después que un paciente Espeleño remontara en la segunda mitad el tanto de Pavón. Un incisivo Sergio Navarro puso en aprietos a los cordobeses al inicio. En un centro, Javi Medina a punto estuvo de conectar de cabeza en el área. Después, la misma pareja en acción, con pase de Navarro y Medina que no acierta ante la oposición de un defensa. El Espeleño aguantaba, hasta que en el 39' Pavón abrió la lata, tras un disparo de Sergio Navarro al poste, aprovechando el extremo el rechace para poner el 1-0.

No obstante, en la segunda mitad se igualaron las fuerzas pronto, tras una jugada embarullada que aprovecha Manolillo para poner las tablas. Este tanto dejó tocados a los rojinegros. Y esta situación fue aprovechada por los de Espiel, que le darían la vuelta al marcador después de otra indecisión en defensa, aprovechándola Diego para asestar la puntilla a los sevillanos.



At. Sanluqueño 1-1 Sevilla C: Un punto valiosísimo

El Sevilla C consiguió rescatar un punto en El Palmar ante un Atlético Sanluqueño que fue mejor pero que continúa sin conocer la victoria como local en lo que va de campeonato. El gol inicial de Dani Güiza para los locales fue contrarrestado por Vicente tras una indecisión.