La AD San José necesita refuerzos

Ni está en las últimas posiciones ni ha tenido un mal arranque de temporada -sólo ha perdido uno de los siete partidos disputados-, pero el San José sufre otro mal que no parece poder atajar: sus numerosas bajas.

El equipo que adiestra el aljarafeño Dioni Arroyo busca refuerzos que puedan paliar este problema después de los muchos contratiempos que se está encontrando en los últimos partidos. Entre ellos está la baja de larga duración del lateral diestro Álex Buzón, que se va a operar; o la de Christian, que, pese a estar en el banquillo ante la Olímpica Valverdeña, no jugó ni un minuto y finalmente sufre una fractura en el segundo metatarsiano; y que se une a las bajas de Ernesto, por razones laborales cuando apenas ha jugado unos minutos en la presente campaña; y la del ex gerenense Juan Martín, que no termina de recuperarse y aún no ha debutado...

Por si no tenía pocos problemas, el domingo vio cómo le expulsaban por doble amarilla a su central Sebas González. El ex de la Lebrijana será, por tanto, baja este domingo en la visita del conjunto cañamero a Cartaya. Ante esto, el club azulino está mirando el mercado para incorporar con urgencia a algún futbolista que le ayude en este tramo de la temporada en que se juega sus aspiraciones.