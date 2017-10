Resumen de la 10ª jornada en Tercera división

Castilleja 2-4 Algeciras: Una pelea digna pero insuficiente

Contrariedad en Castilleja de la Cuesta tras el partido ante el Algeciras, donde los de José Antonio Granja hicieron un gran esfuerzo, ya con diez jugadores, para empatar el partido, pero al final la pegada algecirista les dejó sin premio.

El Castilleja entró bien al envite y pudo adelantarse tras una acción de Gerardo, desbaratada por Romero. No obstante, el partido se rompió por otro lado.

En el 32', un penalti decretado por el árbitro acabó en la expulsión de Gerardo, aunque Chico después marró la pena. Pero el Algeciras, ya en ventaja, aceleró y se fue al descanso venciendo por 0-2. La reacción local fue tremenda, igualando en 3 minutos, gracias a Plata y Alfonso. Sin embargo, Alberto Gázquez, el mejor del partido, volvió a poner en ventaja a los visitantes, y Chico sentenció en el 66'.



Ceuta 3-0 Alcalá: Revulsivo sin efecto

El Alcalá continúa en plena crisis de juego y resultados tras caer, de forma contundente, por 3-0 ante el Ceuta en el Alfonso Murube. El equipo alcalareño no tuvo opción alguna contra un rival que llegaba a la cita muy necesitado tras encadenar dos derrotas y un empate. El Ceuta fue más intenso, encarriló el partido en la primera parte y lo liquidó tras el descanso.

El Alcalá, en el estreno de Álex Martín en el banquillo, corrió la misma suerte que en las jornadas pasadas, sin que este cambio, de momento, sirva de revulsivo. Alfons, tras una jugada en la que robó el balón a Yeray, sacó en el 8' un disparo cruzado que despejó Ramón en una buena intervención en la primera llegada del Ceuta, que salió enchufado y decidido a romper con su sequía goleadora. El Ceuta cargaba el juego por la banda izquierda con las internadas de Chakir y Gallardo, pero sus centros al área no encontraban rematador. El Alcalá no daba señales de vida en ataque y se aplicaba en defensa para mantener la portería a cero.

Sin embargo, el plan de Martín se fue al traste en el 38', cuando Willy ejecutó de manera magistral una falta al borde del área. Un gran gol para llegar con ventaja al descanso. Tras el mismo, el Alcalá dio un paso adelante ante un Ceuta organizado que buscaba robar para trenzar rápidas transiciones en ataque. Pero las esperanzas de los alcalareños de empatar se desvanecieron pronto, en el momento que Willy volvió a aparecer, superando a Ramón con la zurda.

Borja Romero hizo el tercero poco después, tras una jugada trenzada con Alfons. Ahí murió el choque, pese a quedar media hora de juego. Los de Martín trataron de sacar algo de orgullo, pero la racha de resultados hacía mella en los panaderos. Incluso, el Ceuta pudo ampliar la ventaja, pero Jaime estrelló su remate en el poste. Hubo que esperar hasta el 73' para que el cuadro sevillano asomara por la meta de Iván, desapercibido en prácticamente todo el choque. Fue Rafa Toro el que hizo trabajar al arquero. Además, el panadero Juanma fue expulsado en el 76', siendo el epílogo de una derrota ya escrita.



Los Barrios 1-1 Gerena: Un punto en base a un combate muy práctico

Los Barrios y Gerena se repartieron los puntos en un choque donde las ideas brillaron por su ausencia, salvo en un tramo de la segunda parte donde los locales apretaron. El Gerena llegaba bastante condicionado por las bajas y con algunos juveniles en la convocatoria de Ceballos. Con todo, Goito evitó el 0-1 en una falta botada por Toni, pero no pudo evitar el tanto de Navarro. Los Barrios salió mejor en el segundo tiempo. Pirulo empató y a punto estuvo Labra de hacer el segundo, pero la pelota se marchó alta.



Utrera 0-0 Lebrijana: Quedan neutralizados

Utrera y Lebrijana se repartieron los puntos en el San Juan Bosco, en un encuentro que pudo caer de cualquier lado, y que refuerza el buen momento futbolístico y de resultados por el que atraviesan tanto utreranos como lebrijanos.

Con dos equipos bien plantados, no fue hasta el 23' cuando Pozo se quedó a centímetros de abrir la lata, con un disparo que salió rozando el poste. La respuesta, de Mario, se marchó al lateral de la red. Ya en la segunda mitad, Chuma cruzó en exceso tras la dejada de Raúl. Después, tampoco fue capaz el '4' de anotar tras un contragolpe. El Utrera aceptó el juego rápido, pero ninguno lograba acertar. Y poco a poco el ritmo fue bajando, hasta que ambos dieron por bueno el empate.



Sevilla C 2-0 Cabecense: Miguel Martín le lleva al podio

En una nueva demostración de solvencia, el Sevilla C regresó a la senda del triunfo, después de dos empates consecutivos, para llevarse el duelo provincial ante un Cabecense en crisis y auparse así a la tercera posición de la tabla, gracias todo ello al doblete de Miguel Martín, que ya suma siete en lo que va de curso. Los pupilos de Paco Gallardo impusieron su dominio desde el principio ante un conjunto rojinegro que confiaba toda su suerte a un contragolpe que casi nunca pudo poner en práctica por el buen hacer nervionense. Así, mediado el primer acto, Miguel Martín adelantaba a los suyos tras fusilar a Iván, después de un centro al segundo palo que Cera metió en el punto de penalti para la llegada del goleador sevillista.

El segundo filial nervionense pudo ampliar su renta antes del descanso con un lanzamiento de falta de Juan Delgado y otro chut de Miguel Martín, que no tardaría mucho en poner la sentencia tras el intermedio, al aprovechar una serie de rechaces en el área. Fue entonces cuando el Cabecense se animó y gozó de su única ocasión por medio de Pulet, que no supo definir en el mano a mano, e incluso pudo llegar el tercero con un disparo al larguero de Diego.

J. L. M. / R. C.