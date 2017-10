Morón C.F.: Líder, invicto, imbatido y... con el 'Pichichi'

Ya caerá, decían tras su arranque inmaculado. Sin embargo, el Morón C.F. no sólo no lo ha hecho sino que, tras ocho jornadas disputadas en Primera Andaluza, suma siete triunfos y un empate. Y no ha encajado ningún gol, algo de lo que esta semana se hacían noticia en el fútbol nacional extremeño, ya que sólo el C.P. Cacereño les iguala.

El conjunto que adiestra Pana, tras su triunfo el pasado domingo en El Coronil (0-1), ya acumula ocho jornadas, lógicamente, sin caer; tiene al 'Zamora' de la categoría, Javi Romero; siete triunfos y un sólo empate -el cosechado ante los Diablos Rojos- y, por si no fuera bastante, cuenta con el pichichi de la categoría, un Dani Ávalo que con 8 tantos en 8 jornadas, está igualado con De la Vega (Bellavista).

El delantero moronense regresó procedente de División de Honor (Ciudad de Lucena) a final de la temporada pasada para brillar en su club.