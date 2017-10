Valladares (UD Pilas) cogió su 'fusil': cuatro goles en 22 minutos

El Pilas prosigue su racha y tras su última victoria frente al Puebla (suma seis jornadas sin perder) ya es quinto, a dos puntos del ascenso, en un encuentro en el que el protagonismo recayó en el 'killer' pileño: Alfonso Valladares.

"Todo transcurrió muy rápido. Fue una sensación extraña jugar contra amigos (militó en las filas cigarreras). Me sentía muy cómodo en el campo porque salimos como motos, y tuve la suerte de meter todas las que tuve. Eso no ocurre todos los días", relata el delantero blanquiazul, que anotó cuatro goles en la primera media hora del encuentro (4', 10', 19' y 26').

"El presidente me dio el balón antes de irme y me lo firmaron todos los compañeros. Es la tercera vez que hago cuatro goles. La anterior fue de la mano de David Ortega en el Betis; también me dieron el balón y lo guardo con mucho cariño", recuerda Valladares, que agradece la confianza de Marco Fernández, técnico pileño.

"Estoy encantado con él. Es el único que ha confiado en mí siempre y aprendo de él todos los días. El hecho de hacerme capitán demuestra lo que me aprecia", apunta el experimentado futbolista, que vistió las camisetas de Dos Hermanas, Utrera, La Barrera, Triana y Puebla.