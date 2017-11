Así ha ido la jornada 12 en Tercera

La noticia en el club delse centra ahora en la esperada llegada de. El entrenador lebrijano se ha desvinculado del(le relevará, ex del) y su fichaje está cerrado. El club dio un voto de confianza aen esta semana de partidos, pero ha acelerado la contratación del que fuera entrenador del Antoniano, al que ascendió a



S.R. Lepe 2-3 Gerena: Quien la busca, la consigue



Se llevó la victoria por insistencia el Gerena en un duelo muy atractivo para el espectador, con intercambio de golpes entre los dos conjuntos y con un juego muy ofensivo de los dos equipos. Con estos tres puntos, los de Alejandro Ceballos se sitúan en la décima plaza, a la espera de recibir la próxima jornada al nuevo líder, el Cádiz B.



Comienzo vibrante por uno y otro equipo, en el que Javi Medina anotó el 0-1 tras asistencia de Sergio Navarro y tres después igualó Fran Lepe. El gol del empate dio alas a los locales, que disfrutaron de sus mejores minutos de juego, volteando el marcador Camacho después de varias ocasiones leperas.



En la reanudación, elsaltó al terreno de juego con ganas de lograr el empate.perdonó un mano a mano, respondiendo Laurent con una vaselina que tuvo que despejar la zaga minera bajo palos. El que perdona lo acaba pagando, y así acabó sucediendo.empató de cabeza tras un saque de esquina yculminó una galopada con un disparo haciendo el 2-3.



Sevilla C 1-4 Lebrijana: Un baño de fútbol y goles



Baño de la Lebrijana al Sevilla C, con goleada incluida, que deja a los locales en la cuarta plaza y a su rival segundo.

Se adelantó muy pronto el equipo de Joaquín Hidalgo, con un gol en el 6' obra de Chuma después de un centro de Plusco en el clásico pase de la muerte. Un gol que no hizo sino dar alas a la Balompédica. Así, en el 11', Starling se la dio a Plusco para que éste rematase alto por muy poco, y hasta el 22' no llegó el primer acercamiento del Sevilla C, pero Vicente no llegó por centímetros a un balón.



Fue un espejismo, porque poco después, un centro de Plusco lo aprovechaba Chuma para hacer el 0-2 con la derecha. Y sólo diez minutos más tarde, en el 33', una muy buena jugada de Starling acababa en los pies de Mario, que hacía el tercero con un fuerte chut desde el balcón del área.



Incluso pudo llegar el cuarto antes del descanso con un remate de Chuma que salió lamiendo el larguero de Samu, quedando así patente el baño de fútbol y juego de los pupilos de Joaquín Hidalgo.



Ya en la segunda parte, el Sevilla C le puso las cosas más difíciles a los de Lebrija, aunque sin crear auténtico peligro. Aun así, Trabazo conseguía recortar distancias con un fuerte chut, pero ahí se quedó la reacción nervionense. Con un gran gol en el último minuto, Plusco ponía la guinda y dejaba claro quien fue el dueño y señor.

Utrera 0-3 Ceuta: Primera y dura derrota en el San Juan Bosco

Victoria clara la lograda por el Ceuta en Utrera por 0-3, la primera derrota local en su estadio, en un duelo que se definió en la segunda mitad y en el que los anfitriones no aprovecharon jugar en superioridad 36'. El debutante David Camps, que logró un doblete, y el ataque estéril de los locales, incapaces de acercarse con claridad a la meta de Iván, hicieron que el Ceuta sumara su tercera victoria consecutiva y se acerque a los puestos nobles de la clasificación. Por contra, cuarto partido consecutivo sin ganar de los utreranos.



At. Onubense 0-1 Alcalá: Tan oportuno como merecido



El Alcalá se impuso con justicia al Atlético Onubense, tres puntos que le permiten tomar oxígeno y situarse a cuatro del descenso. Los alcalareños rompen así una racha de ocho jornadas sin conocer la victoria.



El partido en sí tuvo muchas fases de incertidumbre. Aunque ambos salieron ambiciosos, fue el conjunto visitante el que llevó gran parte de la iniciativa y las mejores ocasiones. Raúl Rojas, Juanma y Gonzalo tuvieron claras oportunidades, sobre todo la del capitán, pero Vichi salvó a los suyos en este primer periodo. El Alcalá supo ganar en todo momento el centro del campo y contener el poblado ataque onubense.



Nada más comenzar la segunda mitad se adelantó el Alcalá por medio del juvenil, Raúl Rojas. El joven jugador alcalareño pescó en el área un rechace al palo de Gonzalo y batió a Vichi sin remisión. El Atlético Onubense acusó ese gol y pasó por unos minutos de bastantes dudas. Pedro Jiménez pudo sentenciar y el filial del Decano tomó aire, cercando la meta visitante defendida por Ramón, aunque sin acierto, mostrándose la defensa alcalareña muy sólida, sumando el Alcalá un triunfo que vale su peso en oro.