Once goles y 'Chuma' y sigue

Es la revelación de la categoría por méritos propios y lo rubricó el pasado miércoles con un gran partido y una goleada ante el Sevilla C (1-4), que brindó a la Lebrijana el segundo puesto. Un derbi que tuvo un protagonista: Rafael González Rodríguez 'Chuma'.

El conjunto albiceleste está rayando a una gran altura, pero los goleadores suelen llevarse los focos, y el ex nervionense está demostrando en la escuadra del Bajo Guadalquivir su potencial. "La Lebrijana me ha cambiado la vida", señaló satisfecho el '9'.

Con su doblete frente a sus ex, el de Sevilla Este suma once goles, cinco de ellos de penalti, promediando 1,1 goles por partido, una cifra que "no esperaba" en absoluto. "Soy sincero. Cuando comenzó la temporada me propuse unos 15 goles y llegar a diciembre con 8. Ya lo he superado, y confío en seguir así. Estoy muy agradecido al club y, si estoy contento, es por devolverles la confianza que han depositado en mí. Y por el equipo; sin mis compañeros no habría marcado estos once tantos", describió el punta.



Fue internacional sub 16

A sus 20 años, y en su segunda temporada sénior, Chuma, que llegó a ser internacional sub 16, reconoce volver a disfrutar del fútbol, después de una última etapa en la cantera del Sevilla -llevaba desde alevines- agridulce: "Salí este verano sin ganas, creyendo que el fútbol se había acabado, porque llevaba tres años sin apenas jugar, pero el míster (Joaquín Hidalgo) me preguntó en verano si quería jugar, que me daba minutos y continuidad, y no lo dudé".

Admite Chuma que celebró el doblete ante el Sevilla C de una forma muy especial, aunque tiene claro su objetivo: "No hay presión, pero sabemos que, si seguimos así, podemos hacer una temporada importante. Hay buena plantilla y buen grupo. El objetivo es estar arriba, y vamos a luchar por ello".