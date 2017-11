Raúl Rojas (Alcalá): "Marqué y me dio un subidón"

El Alcalá tomó oxígeno en la jornada intersemanal venciendo al Atlético Onubense (0-1) y rompiendo, así, una mala racha que ascendía ya a ocho jornadas consecutivas sin vencer, lo que había precipitado al cuadro panadero al borde de los puestos de descenso.

El conjunto blanquiazul se encuentra buscando el equilibrio necesario tras la llegada de Ale Martín, que continúa implantando su estilo y apostando por la cantera, como demostró el pasado domingo con la titularidad de Raúl Rojas, juvenil de primer año (16), que siguió en el once frente al Atlético Onubense y que, además, dio la victoria con su gol.

"Marqué y me dio un subidón", declaró a los medios oficiales del Alcalá, añadiendo: "Me sentí muy bien. Creía que iba a ir convocado, pero no salir de titular, porque se habían recuperado compañeros. Cuando me vi en el once, mi idea fue la misma: continuar trabajando e ir a muerte a cada balón".

El mediocentro falló una oportunidad en el primer tiempo, pero sus compañeros le transmitieron confianza y le dijeron que en el segundo iba a tener otra: "Así fue, y tuve la suerte de marcar". Por último, el Alcalá recibe esta jornada al Ciudad de Lucena.