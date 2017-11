Sevilla F.C. 1-1 Real Betis: Tablas que no dejan contento a ninguno

Sevilla y Betis firmaron ayer tablas en el primer derbi cainita de la temporada en División de Honor Juvenil, un resultado que no deja contento del todo a ninguno. Y es que los heliopolitanos, que se adelantaron en el ecuador del primer tiempo y desperdiciaron en la reanudación un penalti que habría supuesto el 0-2, se vieron superados por los nervionenses en la recta final, cuando, tras el empate blanquirrojo y el correspondiente repliegue verdiblanco, los anfitriones acariciaron la remontada.

Además, como ingrediente básico en cualquier duelo de rivalidad local, no faltó la polémica en ambas áreas. De esta forma, los visitantes reclamaron que Alfonso Pastor se había adelantado en exceso para desviar el lanzamiento desde los once metros de Jorge, mientras que, por parte local, se pidió en el minuto 70 un penalti por derribo de Diego González a Calderón, que pareció tan claro como los dos pasos más allá de la línea de gol del guardameta internacional sub 17. Un poco de picante que no podía faltar.

El primer periodo tuvo color verdiblanco. Los de Pablo del Pino y Arzu estuvieron más cómodos sobre el césped de la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios, adelantándose en el 25 por medio de Parada, certero para apuntillar una fenomenal acción personal de Tellado, que repitió, tras haber actuado en la víspera unos minutos con el Betis Deportivo, y fue el mejor de los veintinueve protagonistas este domingo en la Carretera de Utrera.

Antes, Valentino, precisamente el autor de la igualada y quien falló en la marca del de Valencina de la Concepción, había evitado que Sergio García se plantase solo ante Alfonso, mientras que Baena tuvo en sus botas el segundo, pero tampoco anduvo acertado a la postre.

En la reanudación, Dimas Carrasco refrescó su equipo con la entrada de Rares y Calderón, si bien el Betis controló la situación durante un buen rato más, ya que la precipitación reinaba en las huestes nervionenses. El tercer equipo heliopolitano esperaba paciente en su campo y hacía daño con rápidas transiciones por las bandas, especialmente la izquierda, donde Tellado desequilibraba siempre. Lo hizo en el 61, burlando a Valentino y José Espinar, que lo derribó en el área. La nítida pena máxima la ejecutó de zurda Jorge, con el resultado ya apuntado anteriormente.

Todavía pudo sentenciar el Betis por medio de Parada, cuyo lejanísimo libre directo volvió a abortar Alfonso, y el propio Tellado, que no halló rematador para su enésima colada en el área local (76'), finiquitada después por Diego Esteban. Para entonces, el ímpetu sevillista había supuesto el 1-1 (gran derechazo a la escuadra de Valentino, tras dejada de Rares) y volteado las sensaciones. Viedma, Espinar y, sobre todo, Charaf rozaron la remontada, pero se estrellaron contra un segurísimo Dani Rebollo, al tiempo que Rares la mandó a las nubes a cuatro del epílogo.



- Ficha técnica:

Sevilla F.C.: Alfonso; Valentino, Carmona (Calderón 46´), Kike Ríos, Javi Vázquez; José Espinar, Viedma; Simo (Bryan Gil 62´), Charaf, Lara; y Luis García (Rares 46´).

Real Betis: Dani Rebollo; Simón (Ismael 80´), Jorge, Álex, Diego González; Parada, Baena (Manolete 66´), Jaime; Diego Esteban (Calderón 87´), Tellado y Sergio García (Matheus 91´).

Árbitro: Artacho Cobo (granadino). Amarillas a los nervionenses Alfonso, José Espinar y Calderón, así como a los heliopolitanos Jorge, Álex, Diego Esteban y Parada.

Goles: 0-1 (25') Parada; 1-1 (73') Valentino.

Incidencias: Mucha expectación en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para presenciar el derbi cainita de División de Honor.