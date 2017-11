Así ha ido la jornada 10 de División de Honor

Coria 1-0 Pozoblanco: Un clásico con sabor ribereño



Triunfo importante del Coria ante el Pozoblanco al que doblegó por la mínima tras un penalti sobre Néstor que transformó Casado. El partido comenzó con un claro mano a mano de Curro que salvó Ángel Arévalo. La respuesta cordobesa llegaría cumplida la media hora de juego, Juanjo cazó un balón en el corazón del área y su fuerte disparo se estrellaba en el palo izquierdo del portal defendido por Isco. Eran los mejores minutos de los cordobeses. En el minuto 37, Zara, solo con el portero, se encontró con la bota de Helio que salvó bajo palos el que hubiera sido el 1-0.

Tras la reanudación, el Pozoblanco seguía llevando peligro sobre el área coriana, aunque la ocasión más clara fue para los anfitriones. Matías, con un latigazo impresionante, hizo temblar el larguero de la portería cordobesa. Parecía que no se iba a romper el empate pero, en el 74´, penalti sobre Néstor que Dani Casado transformaba en el único tanto del encuentro. A partir de aquí, los visitantes lo intentaron, pero el marcador ya no se movió.

Valverdeña 1-0 Estrella: Sin ningún delantero es difícil

No consiguió la Estrella sacar nada positivo de su visita a Valverdeña en un partido donde los panaderos fueron muy superiores en muchas fases del juego. El problema fue la falta de puntería, y es que los alcalareños jugaron más de sesenta minutos sin ningún delantero sobre el campo. Con la ausencia obligada de Toni, Roca tuvo la oportunidad más clara tras la salida de un córner.

San José 6-2 Rota: Un camino a tener en cuenta

Homenaje de fútbol el que se ha dado el San José frente al colista Rota. Los cañameros, con un inicio de partido y una segunda mitad espectacular, fueron un vendaval de toque y verticalidad. Pronto se puso el choque de cara con un 2-0 a favor cuando solo se habían jugado siete minutos de juego. Sin embargo, una relajación innecesaria propició que los roteños se crecieran y consiguieran igualar la contienda. Tras la reanudación, los de Dioni Arroyo se pusieron serios y volvieron a dar su mejor versión. Los goles iban cayendo uno tras otro con un Iván protagonista, que participó en casi todos los goles de su equipo. Sabo y Diego, con dos goles cada uno, se reivindicaron.

Isla Cristina 1-0 Algabeño: Se cae de la carrera

Tercer partido sin ganar de un Algabeño que ve como la cabeza de la carrera se va alejando poco a poco. Ayer, los de Tristán se vieron superados por el Isla Cristina en un encuentro feo para el espectador. Tercer partido sin ganar de un Algabeño que ve como la cabeza de la carrera se va alejando poco a poco. Ayer, los de Tristán se vieron superados por el Isla Cristina en un encuentro feo para el espectador.

Cuarta victoria consecutiva del Antoniano que no ceja en su empeño de dar caza al líder Xerez Deportivo. Los pupilos de Jesús Mendoza tuvieron fe en todo momento y, gracias a ello, pudieron celebrar el gol de Longa tras una espectacular chilena de Salva en el minuto 93.



UP Viso 0-0 San Roque: El camino del caracol

Nuevo empate sin goles del UP Viso que volvió a dominar, pero que se vuelve a ir con un solo punto en el zurrón. Los de Eusebio Navarro fueron los amos y señores del partido, pero no hubo definición.