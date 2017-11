Una muralla sin cañones

Es curioso el caso del UP Viso. Algunos dirían que digno de Cuarto Milenio... El conjunto dirigido por Eusebio Navarro es decimoquinto. Ocupa puestos de descenso, pero sólo a dos puntos de la permanencia de la categoría.

Bien es cierto que se podía esperar que el cuadro alcoreño estuviese más arriba, pero la situación no es todavía para que salten las alarmas. No obstante, el UP Viso es un equipo de extremos.

Después de su sexto empate de la temporada (el que más ´X´ suma), en esta ocasión frente al San Roque (0-0), el conjunto blanquiazul presume de ser el equipo menos goleado de la categoría, tanto en el Grupo I como en el II, con sólo cinco tantos en contra en las diez jornadas disputadas; en el oriental es el Poli Almería, con siete goles recibidos, el que menos dianas recibe.

Los guarismos visueños son sobresalientes en esta faceta, ya que promedia 0,5 goles por partido disputado.

Sin embargo, en goles a favor es otro cantar. No es el equipo menos goleador (6), pero sí el segundo. Lo que llama la atención es que de los diez partidos jugados, en ocho se ha quedado sin marcar, ya que vio puerta en únicamente dos choques: 0-5 al Rota y 1-1 frente a la Estrella.