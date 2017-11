Ezequiel, el 'pichichi' toma galones

El reciente empate a tres ante el Córdoba B dejó un regusto amargo al Écija, que pese a continuar entre los cuatro primeros clasificados, vio cómo volaron dos puntos de San Pablo cuando eran tres mediada la segunda parte.

Sin embargo, volvió a dejar la lectura positiva del crecimiento de Ezequiel Lamarca. El atacante cordobés, uno de los hombres que tiró de él Juan Carlos Gómez en su llegada al Écija hace tres años, se ha consolidado en el presente campeonato como uno de los principales activos ecijanos.

"Me siento más dentro e integrado", reconoce el cordobés, que ha crecido esta temporada en minutos de calidad. Si bien el ejercicio anterior disputó 40 partidos, sólo menos de la mitad fueron de titular, por los diez que ha jugado este año de las trece jornadas jugadas, además del crecimiento goleador: 13 en la 16/17, 6 en lo que va de Liga.

"La temporada pasada fue buena, pero creo que no jugué como debía. Este año me están saliendo las cosas", festeja el delantero, que con su doblete ante el Córdoba B se ha convertido en el máximo artillero del Écija (6), y a dos del ´pichichi´ del grupo (el bético Loren).

El buen papel de Ezequiel es uno más en un equipo que está llamando la atención. "A mí no me sorprende porque sabíamos del rendimiento de esta plantilla", declaró, puntualizando que: "Pese a todo, hay que tener los pies en la tierra y pensar en la salvación. Una vez conseguida tocará soñar, pero no hay que obsesionarse con los ´play off´".