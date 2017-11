Lara: "En Torreblanca la bronca ya no existe"

El Torreblanca vive un gran momento deportivo. El modesto conjunto del barrio sevillano es segundo en la clasificación de Primera Andaluza, a seis puntos del líder, el Morón CF, con diez jornadas disputadas.

"Nadie esperaba este rendimiento", reconoce José Antonio Lara, entrenador torrealbense, y encargado de confeccionar una plantilla completamente nueva el pasado verano: "Fue duro. Contábamos con unos once o doce futbolistas del pasado año, aunque apenas nos quedamos con siete, ya que jugadores como Raúl Cabrera, Alain, Contreras o Joni se marcharon. Tuvimos que hacer 17 fichajes. He pasado un verano pegado al teléfono y al whattsapp, pero estamos muy satisfechos".

El ex del Mosqueo o Soleá muestra su satisfacción por la confección de un equipo que es la revelación en Primera Andaluza. "Respecto a otros años, la plantilla es más joven, pero soy de los que opino que la edad no influye. La plantilla es competitiva, muy buena en lo deportivo y en lo personal. Todas las semanas entrenan más de veinte chavales. Sin cobrar. Son chavales que le gusta el fútbol y tienen ganas de aprender. Eso es lo que nos da ese plus", dijo.

Lara se muestra orgulloso de la respuesta de su equipo y destaca el trabajo que está desarrollando el Torreblanca como entidad. "Tiene mucho mérito lo que se está haciendo. Somos un club de barrio. En el Torreblanca se está trabajando muy bien. Se le da importancia al sénior, pero se está haciendo una gran labor en el resto de los escalafones inferiores. En Torreblanca la bronca ya no existe y hay que destacarlo. Aquí se habla sólo de fútbol", destacó el míster sevillano.

Inconformista, Lara señala que "el elogio hay que borrarlo y pensar en la siguiente cita porque si no, no se rinde igual".

De cara al próximo duelo liguero, destaca la dificultad que entraña la cita, ya que visita el Adame Bruña de la Rociera: "Es de los rivales más duros de la categoría y uno de los campos más difíciles. En su casa se le escapa pocos puntos".