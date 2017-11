Así ha ido la jornada 11 de División de Honor

Antoniano 0-1 San José: Zarpazo cañamero que evita liderato

Nueva machada cañamera que volvió a llevarse los tres puntos de un campo complicado como el Municipal de Lebrija, como ya hizo en su goleada en el Guadalquivir coriano. Los de Jesús Mendoza ven así cortada la racha de victorias consecutivas que les había llevado hasta lo más alto de la tabla. Tanto, que un nuevo triunfo hoy les hubiera supuesto ser el nuevo líder de la categoría tras los pinchazos de Xerez Deportivo y Conil.

El partido empezó con ambas escuadras midiéndose las fuerzas y tanteando las posibilidades de su rival. Sin muchas ocasiones durante la primera mitad, la sensación tras irse los dos conjuntos a los vestuarios era que el primer equipo que marcara se llevaba el partido. Y así fue. Tras la reanudación, el San José golpeó con un bonito gol combinativo. Isaac superó la línea de presión del Antoniano con un balón largo que recogió Andrés. El cañamero, junto a Jurado y Juanma, realizaron una perfecta triangulación que acabó en las botas de este último para batir a Andrés. A partir de ese momento, los azulinos se replegaron atrás y los de Jesús Mendoza adelantaron líneas. El técnico lebrijano dio entrada a Fran Jiménez y pasó a jugar con dos arriba. Algo que permitió una mejor fluidez del balón y dio paso a los mejores minutos de los locales. Dioni Arroyo viendo el percaz también decidió dar un vuelco a su equipo con la puesta en escena de tres centrales. Y le salió bien la jugada, porque el marcador ya no se movió. Hasta Zapata tuvo sus minutos...

La Palma 3-3 Coria: Reacción tardía pero suficiente

El Coria rescató un punto milagroso en su visita a tierras onubenses en un partido donde los de Puma siempre tuvieron que ir a remolque. Cumplido el minuto 90, el conjunto de La Palma ganaba por tres goles a uno, pero en un final de verdadero infarto los ribereños tiraron de casta y raza para lograr empatar el choque. Los dos últimos goles, y que a la postre sirvieron para igualar la contienda, llegaron con un penalti que transformó Dani Casado en el 92' y, en el 94', Jaime Sacristán, con mucha frialdad, ponía las tablas definitivas.

Un punto que puede ser hasta bueno por las derrotas del Xerez Deportivo y Antoniano, más el empate sumado por el Conil.

Algabeño 2-3 Rota: Inesperada pájara algabeña

Se la prometían muy felices los algabeños tras remontar el gol inicial roteño y enfilar los vestuarios con 2-1 ante el colista. Sin embargo, una segunda parte nefasta tiró por tierra lo conseguido para acabar con cero puntos en el casillero y la consiguiente crisis de resultados.

Estrella 1-1 Cartaya: Ni siquiera con más

La Estrella sólo pudo sumar un punto ante el Cartaya en un partido gris de los panaderos. Y más si cabe con la ventaja de jugar con un futbolista más desde el minuto 14 de partido. Guti, el goleador.

Ciudad Jardín 3-5 UP Viso: De cinco en cinco

El UP Viso no entiende de medias tintas. O no mete ni un gol en ocho partidos o mete cinco en dos de ellos. Hoy tocó la mejor versión en un choque donde los visueños tuvieron que sufrir para ganar.