Jonathan Ruiz: "No hay que volverse locos"

Un punto en los últimos tres partidos es, sin duda, un pobre bagaje, aunque pese a ello el Écija continúa clasificado en los puestos de 'play off' de ascenso transcurridas catorce jornadas, lo que da muestra de la gran temporada que están realizando los azulinos.

"No hay que volverse locos", sentencia Jonathan Ruiz, uno de los pesos pesados del vestuario del equipo ecijano y el fútbolista más experimentado de la plantilla.

Sabedor de que los análisis futbolísticos se hacen semanalmente, el mediocentro pone serenidad. "El objetivo es la permanencia, y eso hay que dejarlo claro. Bien es cierto que comenzamos muy bien y estuvimos líderes, aunque ahora no hay que verlo todo tan mal. Como dice Simeone, hay que ir partido a partido, alcanzar los 44-45 puntos en los que creo que estará la permanencia y después soñar", consideró.

El ex de la Ponferradina y Sevilla Atlético reconoce que el gran comienzo azulino ha podido ser un arma de doble filo: "No hay que volverse locos. El otro día (ante el Marbella) hicimos un buen primer tiempo, pero en cuanto bajamos la intensidad lo notamos. En esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera. A lo mejor nosotros nos hemos metido presión viéndonos arriba. El equipo es joven y hay que recordar que el objetivo es la permanencia. No debemos obsesionarnos".

Por ello, de cara a la próxima cita ante el San Fernando, recuerda que "hay que seguir siendo fuerte en casa".