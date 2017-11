El 'pichichi' del Gerena no pone techo

El Gerena es uno de los equipos más en forma de la categoría, como demuestran los resultados. El conjunto dirigido por Alejandro Ceballos, después de un irregular inicio, se ha situado en la octava plaza, a cuatro puntos de los 'play off' tras encadenar cinco jornadas sin conocer la derrota.

Varias han sido las claves de los rojinegros, destacando, entre ellas, el buen momento de una de las apuestas del pasado verano. "Estoy bien. Me encuentro en un gran momento pero por lo que estoy más contento es por el equipo", reconoció Sergio Navarro, máximo goleador rojinegro, con siete goles.

Abandonó el pasado verano el Betis Deportivo después de lograr el ascenso a Segunda B, abriéndose una nueva etapa en el polivalente atacante.

"El equipo no ha sufrido un cambio importante. Lo que sí, respecto al inicio, es que físicamente estamos mejor y nos vamos conociendo más. Tuvimos apenas una pretemporada de un mes y medio y nos costó. También tuvimos algunos fallos que nos costaron partidos, pero el equipo va hacia arriba y la gente está muy contenta", manifestó el exverdiblanco, añadiendo que en su opinión el Gerena no ha alcanzado su techo: "Hay ambición y creo que hay equipo para aspirar a más. Pienso que podemos luchar por alcanzar los 'play off' y clasificarnos. Hay que ir con calma, pero hay ilusión y una buena plantilla".

A dos puntos del descenso en la jornada 9, cinco partidos después el Gerena se ha situado a cuatro puntos de los puestos de 'play off', una dinámica positiva que comparte con su rival del próximo domingo: el Alcalá. "Desde luego va a ser un partido muy bonito, con dos equipos en racha. Va a ser un derbi muy atractivo".

En el plano personal, Sergio Navarro agradece la confianza depositada en él por el club y el técnico. "Se nota en el campo porque me encuentro muy a gusto. Los goles siempre vienen bien, pero estos no llegarían si el equipo no estuviese bien", declaró el habitual punta o extremo zurdo minero.