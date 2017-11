Eusebio Navarro deja huella en El Viso

Despedida de vestuario y relevo de banquillo recién hecho. Públicamente deciros que estoy seguro que Javi Rojas, su cuerpo técnico y vosotros daréis muchas alegrías al UP VISO. Gran grupo, en un gran club que no parará de crecer. ¡¡GRACIAS A TODOS!! Nos vemos". Eusebio Navarro se despedía así de un equipo que logró sacar de abajo la pasada campaña y dejarlo en mitad de la tabla en éste.

El entrenador alcoreño dejó esta semana, por "motivos personales" la dirección del equipo visueño, dando paso a Javi Rojas, ex de La Barrera, quien ejercía de analista en el propio club y conoce mejor que nadie lo que puede dar de sí esta plantilla. Los jugadores quisieron despedirse de un técnico que ha calado hondo y que les deja fuera de los puestos de descenso tras su último triunfo en Córdoba.

Rojas, quien se hizo cargo del plantel, en el arranque de la semana, esbozaba en Radio Alcores cómo recibió este reto: "No esperaba entrenar este año, pero estoy muy contento porque lo hago en un club que ha cogido un gran prestigio a base de trabajo. Y porque cojo un plantel bien trabajado, un grupo de jugadores que está muy unido y muy ilusuionado y que conozco casi al completo", indicó el entrenador, quien valora todo lo hecho por Eusebio Navarro y augura un proyecto continuista.

"A los jugadores he querido hacerles ver que debemos tener cierta continuidad con lo que se estaba haciendo, porque se estaba trabajando bien, pese a que los resultados no acompañaran. Sobre esta base, introduciré algunas ideas nuevas que nos pueden ayudar. No va a ser un cambio tan drástico para ellos", afirmó Rojas.