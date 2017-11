Así ha ido la jornada 12 de División de Honor

San José 1-2 Estrella San Agustín: El sacrificio lleva una recompensa

La entrega y el compromiso son virtudes que, quizás, no llenen portadas en el mundo del fútbol, pero que son ampliamente reconocidas desde puertas para adentro. Dan puntos, muchos puntos en el transcurso de una temporada. Y si la calidad no llega, puede servir de transición hasta que la pelotita ruede al gusto de todos. Pues bien, eso es lo que la Estrella está ofreciendo en este primer tramo de la temporada. Todavía alejada de la imagen virtuosa de la campaña pasada, poco a poco, con mucha garra y sacrificio, va arañando puntos y va situándose más arriba. Ayer, con todo un San José delante, supo golpear y después guardar la ropa para llevarse un triunfo vital para sus intereses. Puede que no mereciera tanto premio, pero también hay que saber aprovechar tus virtudes.

El partido no tuvo mucho fútbol ni muchas oportunidades, pero destiló emoción desde el primer minuto. Lolo, en otra genialidad de las suyas, marcó de nuevo casi desde su campo en el 7' para avisar del peligro panadero. En el 9', penalti que para Llera de los pies de Nino. En el 12', Andrés, de vaselina, igulaba la contienda con un gol de bella factura. Y en el 28', Guti, desde los once metros, ponía a los alcalareños por delante.

A raíz de ahí, ya no pasó casi nada. La Estrella cerró sus líneas, cerró el muro y a esperar. Muchos minutos por delante para dar validez a esa estrategia, pero funcionó. Y a las mil maravillas, sobre todo, desde la expulsión de Sebas en el 73', que puso todo más cuesta arriba para los cañameros.

Coria 1-0 Conil: Se mete de lleno en la pomada

Vital victoria del Coria ante el Conil en un partido que estuvo en todo momento muy igualado, con mucho respeto por parte de los dos equipos y miedo a perder.

Ante tanta responsabilidad, la balanza solo se podía decantar por una genialidad y esta guinda solo la pudo poner la clase de Dani Casado. Aprovechando que los conileños defendían con uñas y dientes, apareció la magia de Dani, en el minuto 95, con un derechazo cruzado y certero que alojó el esférico en el fondo de las mallas del portal defendido por Gallego. Este gol hizo enloquecer a los graderíos del estadio Guadalquivir que veían cómo el hasta entonces líder de la categoría, el Conil, sucumbía a manos de los ribereños.

Chiclana Industrial 0-1 Algabeño: Jero Baena siempre reaparece

Tras cuatro partidos sin ganar, el Algabeño volvió a sumar tres puntos en un encuentro muy disputado que solo se resolvió gracias al olfato de gol de Jero Baena. El delantero algabeño aprovechó la que tuvo al final del choque para finiquitar al Chiclana Industrial.

Rota 1-0 Antoniano: Polémica derrota

Segunda derrota seguida del Antoniano que vuelve a perder la oportunidad de escaparse en la zona noble. El 1-0 vino marcado por la polémica, al considerar los lebrijanos que fue con la mano.

UP Viso 0-0 Pozoblanco: Sin cambio repentino

El UP Viso volvió por sus fueros y sumó su sexto cero a cero de la temporada ante un aguerrido Pozoblanco que no dio tregua durante los noventa minutos. Con todo, buen partido de los visueños.