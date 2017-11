Juan Carlos Gómez: "El equipo no está bien"

El Écija encadenó su cuarta jornada consecutiva sin conocer la victoria. Al menos, Ezequiel rescató un punto en el epílogo del encuentro ante el San Fernando, constatando por un mal momento que reconoció el propio Juan Carlos Gómez a la conclusión del choque.

"El equipo no está bien", manifestó el entrenador ecijano, añadiendo que: "Fue el peor partido del equipo en todo lo que llevamos. Se nos apareció la virgen. Rescatamos un punto que se presumía imposible por como iba transcurriendo el partido. El rival fue superior a nosotros en todos los aspectos".

Desde el 2-1 logrado ante el Villanovense el pasado 28 de octubre, el Écija sólo ha podido sumar dos puntos de los siguientes doce que ha disputado. "Jugamos muy largo, nos faltó chispa para entender el juego. Nos encontramos una ocasión a última hora y salvamos un punto", analizó, quejándose del estado del terreno de juego: "Es imposible viendo como se encuentra el terreno de juego que la pelota circule".

Juan Carlos no le pone paños calientes al actual estado de su equipo, reconociendo que están lejos del nivel exhibido a comienzos de Liga. "Las sensaciones no son las que yo quisiera. Sabemos lo que es capaz este equipo y del potencial que tenemos. Si nosotros estamos bien anulamos a cualquier equipo", descartando estar preocupado a nivel clasificatorio: "La categoría es difícil. Hay equipos que no han empezado bien".