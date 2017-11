La Lebrijana no se olvida de Ranchero

La Lebrijana se ha convertido en las últimas temporadas en un trampolín para jóvenes jugadores. La pasada temporada Urri se marchó al Leganés B en el mercado invernal y al acabar la Liga jugadores como Braganza, Reina o Ranchero se fueron al Cádiz B, Sanluqueño y Algeciras.

De este último anda pendiente la Balompédica, ya que pese a su sobresaliente marcha liguera (es tercera) no pierde de vista cualquier oportunidad de mercado. Ranchero, de momento, no se ha puesto a tiro, pero el lebrijano ha comunicado al club algecirista su deseo de abandonar la plantilla por falta de minutos, según Europa Sur, y la Lebrijana no le pierde de vista.

Por ahora, el polivalente atacante del Algeciras, que anotó 13 goles la pasada temporada con la Lebrijana, no ha alcanzado un acuerdo con la entidad rojiblanca y, de momento, continúa entrenándose bajo las órdenes del coriano José Antonio Asián. De producirse su salida, vería con buenos ojos su regreso a la Lebrijana.