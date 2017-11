Griguol golea en Segunda Andaluza

La Segunda Andaluza cuenta esta temporada con afamados realizadores del fútbol sevillano. No en vano, basta con ver las clasificaciones de los máximos realizadores de los dos grupos de la categoría. En el Grupo I sobresale Rioja (Camas) con 12 y el paradeño Ezequiel (11). Y en el Grupo II el talentoso David Cuevas (Rinconada), que lleva 11.

Sin embargo, entre tantos actores protagonistas se ha colado esta temporada un secundario de lujo: Andoni Recabarren Griguol 'Andoni'. El atacante del Espartinas colidera la clasificación del pichichi del G. I con Rioja. Contabiliza doce (uno de penalti) de los 18 goles que ha marcado su equipo, el Espartinas. "Siempre he solido hacer goles, pero esta temporada me está entrando todo", señala el jugador afincado en Espartinas desde los 5 años (cuenta con 28), aunque sus genes no son aljarafeños: "Toda mi familia es de Argentina, de Córdoba. Yo nací en Madrid, pero desde niño me vine aquí. ¿Griguol? Sí, soy familia de Carlos Griguol, quien fuera entrenador del Betis (99/00). Es tío de mi madre".

Futbolísticamente, Andoni ha desarrollado toda su carrera por equipos del Aljarafe. Además del Espartinas, ha militado en conjuntos como el Villaverde, Huévar o Tomares, regresando al Espartinas hace tres años. "Decidimos volver todos los jugadores de Espartinas que estábamos jugando fuera. Se hizo un proyecto nuevo después de unos años en los que el club no ha brillando. Logramos varios ascensos y aunque esta temporada el objetivo era estar entre los cinco primeros, por una cosa u otra, las cosas no están saliendo", declara.

Con trece puntos, es decimocuarto, a tres del descenso, aunque en lo personal la campaña está siendo brillante. "He acabado jugando de delantero, pero mi posición es de extremo, habitualmente diestro. En los últimos partidos sí estoy jugando arriba; tampoco es una posición extraña, ya que en otros equipos también he jugado ahí", apunta el atacante, que ha logrado 12 de los 18 goles que suma un Espartinas que puede estar tranquilo respecto al futuro de su artillero: "Me han llamado equipos de superior categoría, pero continuaré con este proyecto".

Fuera del terreno de juego también triunfa, ya que Andoni es socio de la startup 'ciclogreen', una plataforma online de incentivos a la movilidad sostenible al trabajo.