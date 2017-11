UD Morón-Morón CF: Dos 'gallos' en el mismo corral

La Sevilla futbolística es conocida mundialmente por la rivalidad Sevilla-Betis, que traspasa fronteras. No obstante, la idiosincrasia del balompié hispalense es rica y compleja y hay más derbis cainitas que merecen ser reconocidos, sobre todo, cuando no se disputan desde hace 18 años.

Es el caso de los dos clubes de Morón de la Frontera, el UD Morón y el Morón CF, que tomó el testigo del Santa María. La fundación del primero data de 1973 tras la fusión del Morón C.F. y la Yepsa C.F (una importante fábrica de yesos, cales y escayolas), siendo tradicionalmente el primer equipo de la localidad, alcanzando la extinta Primera Andaluza biprovincial.

El C.F. Santa María se funda en 1984 como equipo alternativo. En 2016 decide refundarse y cambiar de nombre tras la negativa del U.D. Morón de fundirse en un único club de fútbol. El proyecto actual tiene una infraestructura de funcionamiento muy parecida a la del C.B. Morón, que ha alcanzado la LEB Plata. Sus dos ascensos consecutivos y el liderato actual en su primera temporada en la Primera Andaluza son sus argumentos para opositar a un cambio de hegemonía en el fútbol moronense que se pondrá en juego hoy (11:30 h).

Este será el séptimo derbi entre los dos clubes de Morón tras los dos disputados a finales de los 80, los dos de la 97/98 y 98/99, con un balance de tres victorias para el UD Morón, dos empates y una sola victoria para el Santa María, muy sonada al vencer por 3-0.

Ahora, siguiendo criterios clasificatorios, es el Morón CF, actual líder de Primera Andaluza, quien parte de favorito, con su rival, cuarto, a seis puntos. "Cada uno tiene sus virtudes. Jugamos con dos propuestas diferentes. Se lo llevará quien sepa leer mejor el partido. Muchas veces el juego es lo menos importante en estos partidos. El derbi llega en el momento idóneo, con los dos equipos arriba", declaró Javi Blanco, actual jugador del Morón CF tras abandonar la disciplina del UD Morón después de diez años: "Tomé la decisión por motivos personales. Llevaba mucho tiempo y creo que he sufrido un desgaste. Con 32 años, era el momento adecuado para salir y pienso que no me he equivocado. ¿Si lo celebraría si marco? No sé cómo actuaría".

El camino inverso a Javi Blanco tomó hace varias temporadas Adri Muñoz, una decisión de la que no se arrepiente. "El equipo en el que he estado más años ha sido el UD Morón. Jugué dos temporadas en el Santa María y llegué a ser capitán. He podido ganar más dinero, pero decidí que este no era mi equipo con el nuevo proyecto. Por ello, cuando tuve opción de volver al UD Morón el año pasado no lo dudé. No siento al Morón CF como el Santa María", declaró el delantero, que reconoce que se está viviendo una semana especial en la localidad.

"Es una semana atípica, especial. Los bares cambian la habitual porra por una del derbi. Se está viviendo un ambiente muy bonito", señaló, augurando un duelo "con tensión; el que sepa aislarse se impondrá".