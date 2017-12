Betis Deportivo 0-0 Real Murcia: A la fe del filial le faltó algo de acierto

Betis Deportivo y Real Murcia firmaron tablas en un encuentro que fue de menos a más hasta terminar convirtiéndose en un bello intercambio de golpes sin recompensa. Sigue invicto el filial heliopolitano ante los clubes de esa región, aunque, dada la todavía apurada situación clasificatoria de los de José Juan, el punto sabe a poco para una escuadra que venía de golear al líder en su feudo y que desperdició un penalti, jugando la mayor parte de la segunda mitad con un futbolista más.

El primer tiempo resultó bastante parejo, con respeto mutuo en la parcela ancha, lo que se traducía en presión alta de ambos equipos sobre la salida del rival, generándose continuas pérdidas. Las alternativas en el juego apenas produjeron ocasiones de mérito en esta fase, excepción hecha de una escaramuza a los seis minutos de Loren, que se lanza a bocajarro y pide penalti, tras no llegar por poco a un balón colgado al área por Irizo, desequilibrado en el intento de despeje por Álex Ortiz.

En el ecuador, Robert no engancha dentro del área y en posición franca un buen servicio de Hinojosa, mientras que ni Elady (4') ni Chamorro (13') lograron disparar con nitidez en las aproximaciones inaugurales del cuadro pimentonero. El ritmo de heliopolitanos y murcianos era lento para buscar la precisión, circunstancia que los convertía en bastante previsibles.

Los hombres de Salmerón dieron un paso atrás antes del descanso, optando por esperar un poco al filial para obrar los espacios que no hallaban hasta ese momento. Este giro fue bien recibido por el anfitrión, más cómodo al mando de las operaciones y con Hinojosa intercambiando con Miguel Rodríguez y José Irizo el timón para configurar distintos ataques armados desde la cocina.

A la media hora, Elady se dejó caer en el área ante Miguel Rodríguez, siendo amonestado por el colegiado por fingir penalti. El reaparecido extremo visitante, que le pegó al aire a renglón seguido en un servicio desde la derecha de Chamorro, trataba de desatascar sin suerte un encuentro espeso. Los mismos protagonistas cambiarían luego los roles, aunque no el resultado, si bien el '9', a diez del intermedio, tendría la mejor oportunidad, aprovechando un desafortunado resbalón de Nil Coch, cruzando a la postre demasiado en el mano a mano con el meta Pedro López.

Se había soltado en la recta final del primer tiempo el Real Murcia, imponiendo ya el favoritismo que se le presuponía achicando de nuevo en campo ajeno y ahogando a los hispalenses. Elady, con un disparo raso a las manos del cancerbero local, y José Irizo, en una falta que botó y le devolvieron, abrochaban desde lejos el capítulo de oportunidades.

En la reanudación, la tónica varió poco. De hecho, Pedro evitaba males mayores ante Pedro Orfila nada más arrancar, aunque las hostilidades se habían desatado, con un intercambio de golpes de epílogo incierto. Así, Tellado no atinaba a quemarropa en un balón suelto en boca de gol, mientras que Hinojosa reclamaría atención muy pronto. Primero, tras recibir una dejada acrobática de Robert y estrellar su disparo escorado en el cuerpo de Biel Ribas, provocando en la siguiente acción la expulsión de Álex Ortiz, que desvió con la mano su trallazo. El penalti podría haber sido determinante, pero el veterano portero del Murcia adivinó el lanzamiento de Loren, tocando la justo para que el poste hiciese el resto. Encima, con uno menos, rozó el 0-1 el conjunto foráneo, pero el remate de Chamorro fue invalidado por fuera de juego.

Estaba siendo, sin duda, un arranque loco del segundo tiempo, por lo que tocaba serenarse, especialmente quien mantenía a sus once hombres sobre el terreno de juego, pues el cansancio jugaría a su favor seguramente con el paso de los minutos. Además, el choque se estaba calentando en demasía, con entradas fuertes y a veces a destiempo, ideales para acumular cartulinas. Y no sólo no acusaban los rojillos la inferioridad numérica, sino que volvieron a avisar en el 66, cuando una falta en la frontal que botaba Santi Jara y desviaba la barrera cayó a los pies de David Sánchez, cuyo zurdazo picado lo desviaba milagrosamente a una mano Pedro López a córner.

Abreu y Loren lo intentaron a continuación desde la frontal, sin que el desacierto minara la moral de un Betis Deportivo ahora más intenso y convencido de que podía quedarse con todo el botín. Falta sólo inspiración en los últimos metros a los de José Juan Romero, que movían rápido y bien el balón en busca del 1-0 ante un oponente fatigado. En el 77, Loren, que no llegó por poco a un gran pase interior de Robert, estaba en posición ilegal, al tiempo que, en una jugada aislada, Elady remataba a la cruceta en semifallo, después de un ataque embarullado en el que a la zaga anfitriona le faltó contundencia.

A ocho del final, Iván Navarro percutía por el perfil izquierdo, ganando línea de fondo, aunque Biel Ribas impidió cualquier otra resolución. La estrategia seguía siendo el principal argumento pimentonero. Como pudo comprobarse en el 84, cuando una acción ensayada terminó con Elady trazando un mano a mano con Pedro, que abortaría el amago de vaselina del atacante visitante. La respuesta verdiblanca la materializó Loren, que cabecearía alto, algo forzado, un centro de Nieto que había superado al meta murciano. Cualquier cosa podía ocurrir en una contienda vibrante que transcurría en el alambre entre dos equipos que no se conformaban con el empate. El 'Pichichi' del Grupo IV quiso rizar el rizo de rabona al filo del tiempo reglamentario, mientras que Nieto e Iván Navarro tampoco tuvieron el tino necesario en el alargue para romper las 'gafas'.



- Ficha técnica:

Betis Deportivo: Pedro; Esteban, Junior, Nil Coch, Redru; Miguel Rodríguez (Abreu 62´); Robert (Nieto 83´), Hinojosa, José Irizo, Tellado (Iván Navarro 72´); y Loren.

Real Murcia: Biel Ribas; Armando, Pedro Orfila, Álex Ortiz, Forniés; Mateos (Juanma 40´); Santi Jara, David Sánchez, Fran Carnicer (Llorente 58´), Elady; y Chamorro (Pedro 71´).

Árbitro: Alemán Pérez (grancanario). Expulsó por doble amarilla al pimentonero Álex Ortiz (55´). Amonestó también a los locales Miguel Rodríguez y Esteban, así como a los visitantes Fran Carnicer, Elady, Mateos, Forniés y un miembro del banquillo.

Goles: No hubo.

Incidencias: Presencia testimonial de espectadores (unos 350) en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla, que carece de graderío propiamente dicho. Mañana fría y con fuerte viento, pero soleada. Terreno de juego de césped natural en aceptables condiciones para la práctica del fútbol.