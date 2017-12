Juan Carlos Gómez: "No sé qué es lo que quieren"

Seis jornadas encadena sin ganar el Écija, aunque la última derrota ha dolido especialmente. No por ser la última, sino porque había depositadas muchas esperanzas en que la visita del colista significara un punto de inflexión. Sin embargo, el 0-3 encajado frente a Las Palmas Atlético desató, incluso, los pitos de la afición.

"Muchas veces cuando juegas en casa parece que juegas fuera, en vez de animar al equipo lo que hacen es pitar y decir fuera. No lo entiendo. No sé qué es lo que quieren. Los chavales se sienten mal porque una gran parte de la afición no anima y no se sienten arropados", declaró Juan Carlos Gómez, entrenador ecijano, que no encuentra explicación a la mala racha: "En los últimos partidos quizá ese altibajo se está notando más de la cuenta. El objetivo es seguir trabajando y no bajar la cabeza para cambiar la dinámica cuanto antes. El foco del problema no sé donde está ahora mismo y si no sabemos donde está el problema no se puede arreglar. Cuando un equipo no levanta cabeza es por tema psicológico o falta de confianza".

Consecuente con el delicado momento por el que atraviesa su equipo, el cordobés resta dramatismo. "Preocupado en su justa medida. No hay que ir más allá de lo que está pasando. Te preocupas por la situación del equipo, que seguimos sin ganar después de seis partidos", dijo.