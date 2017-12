Rafa Toro y el gol del que todos hablan

Las redes sociales marcan el ritmo informativo en estos días. Lo que no pase por las diferentes plataformas no es noticia, una situación que no le ha ocurrido a Rafa Toro, autor del decisivo 1-0 del Alcalá ante el Salerm Puente Genil en el último partido de Liga.

"En Twitter están dando mucho bombo", reconoce el coriano, que brindó tres puntos de oro a su equipo con un bello gol desde fuera del área al empalmar una volea desde el vértice derecho del área rival tras un rechace: "La verdad es que es un gol bonito. Y eso que, aunque no soy cojo, el gol fue con la zurda (es diestro)".

Rafa Toro disfruta de su aventura alcalareña, un escalón más en una trayectoria ascendente en su etapa sénior. "Soy canterano del Coria, donde jugué hasta División de Honor Juvenil. Me fue muy bien, pero el club ya no contó conmigo para el equipo sénior y tuve que buscar otro camino", recuerda el ribereño, que en cuatro años ha firmado una trayectoria regular y dando un paso más cada temporada.

Del Coria pasó al Puebla y de ahí firmó por el Pilas tras su ascenso a Primera Andaluza, donde sufrió una grave lesión (pubis) que le tuvo cerca de ocho meses de baja. La pasada campaña comenzó en el Villafranco y en el mercado invernal saltó a División de Honor con la Olímpica Valverdeña, donde brilló con 6 goles en 13 partidos.

Ahora, disfruta de su nuevo reto. "Estoy muy a gusto. Estoy jugando y las cosas están saliendo", señaló el mediapunta.