Copa Regiones UEFA: Andalucía remontó y goleó a Murcia (6-1)

Andalucía no pudo tener mejor debut en la primera fase de la Copa Regiones UEFA y goleó a Murcia. No obstante, el partido comenzó con el 0-1 de Michael, aunque el cuadro dirigido por Chaparro no se impacientó, empató en el 35´ y goleó en el segundo acto. Con este marcador, Murcia queda eliminada y a Andalucía le basta el empate el domingo ante Valencia (ganó 2-1 a los murcianos).

FICHA TÉCNICA:

Andalucía: Gato; Juanlu; Alex; Sergio Bustos; Ale Bautista; Rafa Vega; Alberto Gázquez; Juan Gómez; Ávila; Plusco; Pablo. También jugaron: Hedrera; Melo y Antonio Sánchez.

Murcia: Cárceles; Buendía; Varela; Juanma; Monti; Perico; Peque; Michael; Valdeolivas; Shaun; Tolmos. También jugaron: Nono; Nacho; Pele y Álex.

Árbitro: Rodríguez Carpallo (Valenciano). Amonestó a los andaluces Rafa Vega, Alberto Gázquez, Ávila; y a los murcianos Buendía y Varela. Expulsó a Perico y al seleccionador andaluz Paco Chaparro.

Goles: 0-1 (3´) Michael; 1-1 (35´) Plusco; 2-1 (58´) Rafa Vega; 3-1 (75´) Plusco; 4-1 (82´) Antonio Sánchez; 5-1 (85´) Antonio Sánchez; 6-1 (89´) Antonio Sánchez .

Incidencias: Partido del Grupo D de la XI Copa de las Regiones UEFA que se disputa en la ciudad deportiva Camilo Cano en La Nucía.