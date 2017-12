Jumilla 0-0 Écija: El Écija Balompié se atasca en Jumilla

Gris partido de los de Juan Carlos Gómez que no pasaron del empate ante un rival en descenso como el Jumilla. Los sevillanos acumulan ya siete jornadas sin conocer la victoria por lo que han entrado en una dinámica negativa de la que cada vez será más urgente salir de ella porque el descenso está cada vez más cerca. Más que la puntuación, lo más preocupante es la imagen, en Jumilla el Écija tuvo ocasiones (pocas) para ganar pero su juego fue muy pobre, sin combinación en el centro del campo y muy limitado a balones largos.

El Écija salió muy frío al estadio de La Hoya y su rival asumió el mando del partido. Los locales, animados por su buen momento (dos victorias y dos empates en las últimas cuatro jornadas que les han ´´resucitado´´) asumieron el control del partido ante un conjunto andaluz parapetado atrás y excesivamente timorato. Fruto de este domino se pudieron adelantar los locales pasado el cuarto de hora en un bote de esquina muy bien sacado pero que no encontró rematador y finalmente despejó el balón la zaga sevillana. Esta jugada desperezó a los de Juan Carlos Gómez porque en el minuto 21 Canillas dispuso de una gran ocasión de gol, el ariete se plantó solo ante Mandaluniz pero la portería se le hizo pequeña y envió el balón alto. El partido siguió por los mismos derroteros, con un conjunto local que buscaba más la portería contraria ante un Écija Balompié encerrado atrás que buscaba sin éxito una contra salvadora. La prueba del escaso peligro que generaron los sevillanos fue que no botó su primer saque de esquina hasta el minuto 34 de la primera parte. Como no, el córner se sacó sin mayores consecuencias. De aquí hasta el final de la primera parte, el Jumilla siguió dominando pero creando poco peligro ante un Écija muy plano.

Tras el descanso cambió poco el panorama. El Écija seguía siendo incapaz de equilibrar el juego que dominaba el Jumilla sin demasiados alardes. Como consuelo para los de Juan Carlos Gómez, Fermín pasaba una tarde tranquila porque el Jumilla cuando llegaba a tres cuartos de campo también se le apagaban las luces. A los ayer visitantes les bastaba con un poco de orden defensivo para mantener un punto, botín que se antojaba escaso viendo la posición en la tabla del rival.

A pesar del poco peligro que generaban los murcianos, como el Écija estaba tan echado atrás pues no se libraba de los sustos. Así, mediada la segunda parte el central local Neftalí remató dentro del área y su remate se marchó fuera por poco. En esta jugada los locales pidieron penalti pero el colegiado Bosch Doménech no señaló nada. No había noticias del Écija Balompié en ataque porque jugaba con las líneas muy retrasadas y Canillas era un islote en campo contrario que hacía la guerra por su cuenta. Además, no se combinaban en el centro del campo, no llegaban balones a los extremos y los laterales no subían. Este combinación de ingredientes daba como resultado un ataque insípido e inofensivo. No era mucho mejor el del Jumilla pero, al menos, a base de empuje creaba alguna ocasión de gol como, por ejemplo, la que tuvo a diez minutos del final Andrés Campoy, que remató alto un córner. Acto seguido, llegó la ocasión más clara del partido, el extremo local Txomin disparó al poste. Se había salvado del gol el Écija Balompié que, no obstante sufrió en los minutos finales porque Chupe también estuvo a punto de probar a Fermín tras una buena asistencia de Manu Miquel. Los instantes finales y los cuatro minutos de añadido fueron de acoso local ante un Écija que desde hacía muchos minutos había decidido dar por bueno el punto del empate.

Al final logró su objetivo de sumar un punto que no es del todo malo si tenemos en cuenta su dinámica negativa pero los de Gómez se han mostrado muy conservadores ante un rival en buen momento pero en posiciones de descenso. Poca ambición del Écija Balompié en Jumilla.



FC Jumilla: Mandaluniz (2); Julián (1), Neftalí (2), Robles (1), Álvaro (1); Manu Miquel (2), Borja (1) (Manolo, min. 65) (1); Chupe (2), Caye Quintana (1) (Campoy, min. 76) (1), Txomin (2); Chaco (1) (Titi, min. 65) (1).

Écija Balompié: Fermín (2); Bugatto (1), Núñez (2), Domínguez (1), Carmona (1); Marrufo (1), Manu Reina (1) (Copete, min. 88) (s.c.); Ezequiel (1) (Álex Escardó, min. 66) (1), Jonathan (1), Abraham (1); Canillas (2) (Chaufreut, min. 82) (s.c.).

ÁRBITRO: Bosch Doménech (Colegio valenciano). Amonestó a Chaco, Manu Miquel; Bugatto y Jonathan.

CAMPO: La Hoya, 500 espectadores.

Jumilla (Murcia) / Área 11