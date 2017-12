Osuna Bote y Alcalá del Río siguen liderando sus grupos en Segunda Andaluza

Jornada sin cambios en la zona de ascenso en el Grupo I de Primera Andaluza, donde los cuatro primeros de la tabla superaron sus compromisos con solvencia, unos más que otros. El Osuna Bote, que jugó ayer, tenía la presión de ganar, sabiendo que sus rivales lo habían hecho.



No obstante, los ursaonenses hicieron su trabajo, aunque les costó superar a El Rubio (1-0), que antes de comenzar la jornada sólo estaba a tres puntos de los rojillos. Pero un gol de Palop dejó los puntos en casa, manteniendo a raya a sus más directos adversarios por ascender.



Estos rivales también vencieron, y golearon. Tanto Paradas como Camas, a Nervión (4-0) y Marchena (5-0) respectivamente, siendo segundos y terceros, por este mismo orden. Cuarto es La Barrera, que remontó al Utrera B (1-2). Por abajo, el Puebla Cazalla, aunque sigue como colista, volvió a golear, esta vez al Ciudad Jardín (2-5), que marca la permanencia.



El Alcalá del Río continúa intratable en el Grupo II de Segunda Andaluza, haciendo los deberes en una nueva jornada y aprovechando los tropiezos de sus rivales, que le permiten ampliar la ventaja con el tercer clasificado, ya de cinco puntos.



Los alcalareños tuvieron que sudar para llevarse los puntos, al remontar al At. Sanlúcar (2-1). José Enrique y José Luis, de penalti, dejaron los tres puntos en el Municipal de Alcalá del Río, que ha visto cómo su equipo ha sumado casi todos los puntos posibles como local (22 de 24 posibles). Por detrás, el Andalucía Este asaltó la segunda plaza, después de derrotar al colista Benacazón (2-0) y que el Cazalla Sierra no venciera.



Precisamente, los cazalleros igualaron a dos en el partido de la jornada frente al Puebla, quedando los cigarreros a cinco puntos del ascenso. Por debajo, el Olivarense le ganó a la UD Pilas (1-0).