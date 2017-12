Así ha sido la jornada en División de Honor

Victoria importantísima del Coria ante el Montilla por 1-2, en un partido muy serio de los discípulos de Puma. El encuentro estuvo controlado en todo momento por los ribereños, exceptuando los últimos compases de juego, donde los cordobeses apretaron de lo lindo con balones colgados sobre el balcón del área. Una defensa sobresaliente, con un Jaime Otón en plan estelar, contrarrestó a la perfección las embestidas cordobesas en un tramo final de verdadero infarto.



Los goles de Alberto Jiménez, en la primera parte, y Jaime Otón, en el comienzo de la segunda, fueron clave para aguantar el resultado final tras el gol de Onieba en el minuto 82 de partido.

Al final, triunfo de mucho peso que da a los amarillos tres puntos de oro que sirven para volver muchas jornadas después a los puestos de ascenso.



Además, con este resultado los pupilos de Manuel Racero ´Puma´ logran por fin romper con la racha de resultados de empates fuera de casa para sumar su segunda victoria a domicilio, tras la conseguida contra el Rota hace ya varias semanas. Ahora, toca defender lo conseguido.



Terrible partido del Antoniano ante el San Roque, en un encuentro donde los lebrijanos nunca se sintieron a gusto y fueron siempre superados por los gaditanos. Sin embargo, lo peor no fue la derrota sino la falta de intensidad de los de Jesús Mendoza, que entregaron la cuchara desde muy pronto a su rival.



Tanto, que los dos goles del San Roque fueron a balón parado, uno al inicio de la primera parte y otro al filo del descanso. El entrenador rojiblanco intentó revolucionar el envite con los cambios, pero no surtió el efecto deseado, ya que el Antoniano no tuvo ni una ocasión real de peligro durante toda la segunda mitad. Con todo, el ascenso solo está a tres puntos de distancia.

El Algabeño volvió a sumar de tres después de vencer a la Estrella San Agustín en un equilibrado duelo que se decantó por un solitario gol de Óscar casi a la hora de partido. Los locales fueron cociendo su triunfo a fuego lento, y esperando que su gol de turno (ha marcado uno en cada uno de los últimos cuatro choques) llegara. No obstante, tuvo que madurar bastante el partido, esperando abrir la defensa del cuadro alcalareño, que cerraba bien las líneas.



Álex Pavón tuvo la más clara del primer choque en un tiro que sacó un defensa bajo palos. Pero los aficionados tuvieron que esperar al 58´ para celebrar el tanto de la victoria, de Óscar, aprovechando la asistencia de Pavón desde la banda derecha. A partir de ahí, los visitantes estiraron las líneas, y a punto estuvieron de empatar en el descuento, en un tiro de Iván Luque. Poco antes, Llera detuvo un penalti a Álex Pavón.



Un excelso comienzo del Viso le facilitó las cosas en Isla Cristina, donde a la postre se trajo los tres puntos, aunque con más esfuerzo del esperado, después de ver sus primeros diez minutos. Los visueños salieron como una apisonadora, poniéndose 0-2 a los ocho minutos, gracias a las dianas de Salvat y Migue.



El Isla Cristina parecía K.O., pero los visueños no terminaban de matar el partido. Entonces, su rival despertó y acortó la distancia antes del descanso, por medio de Sebas, de los más destacados en los locales. En el segundo acto, Nico empató de penalti. El juego se paró en muchas ocasiones, incluyendo dos expulsiones. Pero a 11´ del final, una falta lejana de Lichi la metió Baraja en la red.



El San José se vino de vacío de Pozoblanco en un partido en el que llevó el peso del encuentro, pero en el que acusó el mal arbitraje de Zapata García, con dos acciones muy discutidas. Los visitantes se encontraron pronto con todo en contra. Un balón perdido en el centro del campo derivó en un penalti de Ernesto, que tocó balón pero recibió la patada del rival, aunque el árbitro decretó una pena máxima transformada por Valentín, que batió a Isaac.



Pese al varapalo, el conjunto azulino tomó las riendas y, poco a poco, fue haciéndose con el centro del campo. Este dominio derivó en el 1-1, obra de Rafa, que cazó un rechace tras un centro de Dani. En el segundo tiempo el San José siguió llevando la iniciativa y no sufrió ante un Pozoblanco que se llevó el triunfo con un gol en el que reclamó fuera de juego el San José.