Chapi, delicatessen rojinegra

El fútbol amateur esconde futbolistas por los que pagar una entrada es sinónimo de espectáculo. Este es el caso de Alberto Macías Albiac ´Chapi´. Aquellos que siguen el fútbol sevillano saben de la trayectoria y calidad de un jugador que tocó con los dedos la elite futbolística, un sueño cuando comenzó a dar sus primeras patadas con el Centro Histórico, allá en un campo de albero situado detrás de la Iglesia del Valle...



"Pese a todo me siento un privilegiado", afirma satisfecho al echar la mirada atrás. Del Centro Histórico, pasó al Calavera, Cerro (donde dio el salto a la categoría sénior), Poli Ejido B, Alcalá, San Roque de Lepe, Cacereño, San Fernando, UD Morón y Cabecense en las dos últimas temporadas.



"Me siento afortunado porque puedo disfrutar de lo que me gusta. Me encuentro muy bien y sigo disfrutando", añadió Chapi, cuya vida futbolística pudo cambiar en la 12/13, pero una grave lesión truncó su carrera en la elite.



Aquella temporada afrontaba su cuarto ejercicio en Segunda B, en las filas del Cacereño. El conjunto extremeño se ganó el derecho a disputar la Copa del Rey y afrontó los dieciseisavos de final frente al Málaga de Manuel Pellegrini, una eliminatoria que supuso el escaparate perfecto y el trampolín que necesitaba Chapi, que confirmó su calidad y potencial en los dos partidos del cruce en los que marcó dos goles (uno en cada encuentro).



"No sé sabe qué hubiera ocurrido. Tenía firmado un precontrato con un equipo de Segunda, pero al acabar la temporada sufrí la lesión y se rompió todo. Quiero pensar que no estaba escrito para mí", recordó. Aquel equipo era el Alcorcón, que esa campaña quedó quinto, pero en un desgraciado accidente doméstico sufrió una fractura de tibia, recayendo un año después cuando se enroló en el Cerro buscando mejorar su estado físico.



Ya en la 14/15, en el San Fernando, se terminó de recuperar. Luego, UD Morón y hace dos años al Cabecense. "He tenido ofertas, pero valoro estar a gusto. Este club es serio y cercano. Es mi nueva casa. Cuando deje el fútbol lo recordaré con mucho cariño", declaró.