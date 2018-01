Betis Deportivo 0-4 Extremadura: El filial hereda una costumbre letal

Segunda derrota consecutiva (y por goleada) del Betis Deportivo, que vuelve a las andadas y parece abonado de nuevo al póquer de goles en contra. En esta ocasión, aunque su entrenador celebraba la gran entidad del rival, el Extremadura, que, a su juicio, le confería más opciones de ganar el partido, lo cierto es que la teórica superioridad visitante se plasmó en el campo, donde los pupilos de Manolo Ruiz avasallaron con su contundencia y su velocidad a su oponente, anclado en puestos de descenso.

En el primer tiempo, la asfixiante presión alta del equipo azulgrana hizo estragos en el filial, incapaz las más de las veces de elaborar más allá de su área. Eso y el tempranero tanto de Willy, que solo tuvo que empujar a la red un pase de la muerte de Kike Márquez, que había regateado con calidad a Pozo y Pedro, condicionaron una fase de control estéril de los heliopolitanos, pero de mayor y más tangible peligro por parte visitante. Bien es cierto que el panorama podría haber variado si, a los cinco minutos, el tinerfeño Pinto Herrera no hubiese anulado, a instancias de su asistente, un tanto de Loren, que estaba en posición legal cuando cabeceaba a la red un buen servicio de José Irizo.

No iba a ser la mañana del marbellí, quien, cumplida la media hora, cometía un penalti absurdo al intentar controlar en área propia con el hombro derecho una falta desde el vértice de Kike Márquez, que convertiría la pena máxima. Antes, Zarfino y el propio '10' extremeño habían rozado lo que, ahora, se antojaba la sentencia. Porque el Betis Deportivo apenas merodeaba el área de Manu García, que no hubo de emplearse ante los disparos altos de Irizo y Junior, éste tras pedir penalti en un derribo que no pasó de forcejeo de igual a igual con Pardo. Encima, una contra perfectamente iniciada por el propio cancerbero almendralejense y ejecutada por Carlos Valverde pillaba desprevenida a la zaga anfitriona para que Jairo materializase el tercero a puerta vacía.

En la reanudación, José Juan Romero reordenó a los suyos, que salieron con nuevos bríos, en parte por el paso al frente de Junior y la entrada de hombres veloces como Iván Navarro y Tellado. Sopena de perder algo de temple y posesión, el filial fiaba todas sus esperanzas a las transiciones y la pegada, aunque el primer cuarto de hora transcurrió sin novedades, más allá de un par de escaramuzas de Roberto González y Junior Firpo, amén de otra más clara a medias entre Nieto y Loren, que mandó luego a las nubes una falta prometedora, redundando en su encuentro para olvidar. No sólo de él, porque la ansiedad convertía a los ataques béticos en atropellados y, por consiguiente, inermes. Mientras tanto, el Extremadura seguía a lo suyo, con la tranquilidad de un amplio marcador a favor. En el 67, de hecho, Jairo cruzó demasiado un disparo que pudo ser perfectamente el 0-4, al tiempo que Airam Cabrera puso en apuros a Pedro en dos ocasiones nada más ingresar.

En definitiva, lo esperado: el tiempo pasó sin sobresaltos para el favorito, que nadó y guardó la ropa con sapiencia en la segunda mitad ante el asedio intermitente, a la desesperada y sin profundidad de un Betis Deportivo que, en su arriesgada osadía, encajó el cuarto a diez minutos del epílogo, de nuevo a puerta vacía de Airam Cabrera, a pase de Jairo. Incluso, el cancerbero verdiblanco evitó el quinto de Airam Benito con una gran intervención, que repetiría en el alargue ante Airam Cabrera. Fue la mejor noticia para el filial, al que le va a venir muy bien el parón navideño, a la espera de reflexión y de refuerzos en el mercado invernal.

Betis Deportivo: Pedro; Redru, Pozo, Nacho, Junior; Hinojosa; Francis, Abreu (Tellado 56'), José Irizo (Iván Navarro 41'), Roberto (Nieto 61'); y Loren.

Extremadura: Manu García; Aitor, Pardo, Borja, Candelas; Fran Miranda (Álex Barrera 64'); Carlos Valverde (Airam Cabrera 71'), Kike Márquez, Zarfino, Jairo; y Willy (Airam Benito 78').

Árbitro: Pinto Herrera (tinerfeño). Amarillas a los locales Loren, Pozo, Hinojosa y Francis, así como a los visitantes Kike Márquez, Fran Miranda, Jairo y Willy.

Goles: 0-1 (6') Willy; 0-2 (33') Kike Márquez, de penalti; 0-3 (40') Jairo; 0-4 (80') Airam Cabrera.

Incidencias: Unas 1.500 personas en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla, la mitad procedentes de Almendralejo.