La plantilla corta de Setién y el daño colateral al filial

"Estamos en la misma línea, trabajando para ello. En verano también era la idea, pero Serra llegó tarde y la prioridad era el primer equipo. Hay un riesgo cuando las plantillas son cortas, con la situación ahora mismo también del primer equipo... Eso al filial lo perjudica bastante. Es importante que se fuerce todo para que, así, hasta en las mismas posibilidades de trabajar diariamente tengamos unas mínimas garantías", apunta José Juan Romero, técnico del Betis Deportivo, sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos invernales a un equipo anclado en puestos de descenso, en parte por la promoción de hombres claves como Narváez, Francis (con el B mientras gana ritmo) y, ahora, Julio Gracia y Aitor, a los que echa de menos: "Son dos futbolistas de nuestra categoría. Antes de estas dos últimas jornadas, el equipo había retomado un poco el rumbo. Hicimos un extraordinario partido en Cartagena, en el que ambos fueron determinantes. Los perdimos con el Real Murcia, que también es un extraordinario equipo, pero no nos ganó. No podemos engañar a nadie; el primer responsable de todo soy yo. Estoy tremendamente fastidiado, impotente en muchos aspectos. Los menos responsables son los futbolistas, sobre todo algunos a los que no les corresponde aún tener esta responsabilidad. Esto me duele y me fastidia, porque la verdad es que no estoy acostumbrado".

Además, tampoco tiene grandes esperanzas tras el parón: "Puede volver la competición y, si estamos en las mismas circunstancias, será igual de difícil". Sea como fuere, confía en los suyos, pese a la extrema juventud: "Potencial tienen".