Álex Martín: "Intentaremos pescar algo"

El Alcalá cerró con derrota 2017 (2-0 frente al Sanluqueño), encuentro que supuso el punto final de la primera vuelta, aunque el balance que se hace en las oficinas panaderas no es negativo.

Pese a ello, y una vez digerida la salida de Selu del banquillo blanquiazul, el equipo se ha estabilizado con Álex Martín, presentando un balance de tres victorias, dos empates y tres derrotas en los últimos ocho encuentros.

Sin embargo, la plantilla alcalareña es corta en número de efectivos y urgen refuerzos. "El parón viene bien. Desde que me he hecho cargo del equipo llegas y compites, no puedes pararte a evaluar, a trabajar con más calma y tiempo. A ver si los Reyes se acuerdan de nosotros", manifestó el ex de la Barrera, consciente de las limitaciones del club: "Sabemos las circunstancias económicas. Intentaremos pescar lo que hay por ahí. Sigo pidiendo fichajes, la misma plantilla sabe que necesita refuerzos, pero estoy a muerte con ellos. Si vienen, que sean para mejorar".