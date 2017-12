El Écija baraja tres altas en el mercado invernal

El Écija se encuentra de vacaciones hasta el próximo miércoles, un descanso que no afecta a las oficinas del San Pablo. El balance de la primera vuelta es positivo. No en vano, está a cinco puntos del descenso, pero el tramo final de la primera vuelta ha dejado patente que el equipo azulino necesita refuerzos.

La dirección deportiva lleva semanas trabajando al respecto y el guion está esbozado. La idea es retocar un equipo que ha sufrido algunas bajas durante este periodo con hasta tres fichajes. Al menos, se trabaja en esa dirección.

Hay que recordar que abandonaron la disciplina ecijana por diferentes razones el coriano Juanito y Alberto Castro y, más recientemente, Copete. En este momento hay 20 jugadores en plantilla, contabilizando a Curro, que termina de ponerse a punto tras su grave lesión de rodilla.

Por ello, tanto directiva como dirección deportiva coinciden en que hay que reforzar al equipo para evitar cualquier sobresalto.

A la vuelta de las vacaciones y el inicio de la segunda vuelta se espera ya el regreso de Luis Martínez y la mejoría física de futbolistas como Juan Delgado y Luis Martínez, aunque se mira el mercado con la idea de realizar hasta tres fichajes. Se está trabajando en la parcela ofensiva, en jugadores de banda y atacantes, pero no se descarta la contratación de un defensa polivalente. Concretamente, que pueda actuar en el eje central y en el lateral diestro.

En total, podrían llegar a San Pablo dos refuerzos y un tercero que podría ser un sub 23. No hay prisas y no se fichará por fichar, siempre dentro de las posibilidades ecijanas.

Por último, pese al interés que han despertado jugadores como Moyita, David Castro o Luis Martínez, el club no cuenta, por ahora, con ofertas.