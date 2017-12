El Gordo le llegó dos días antes al Utrera

El Utrera se conjura en este parón invernal para remontar en la tabla y tratar de acercarse a la zona noble, un objetivo con el que espera contar de nuevo con la mejor versión de su 'killer'.

"Menos mal. Ya tenía ganas. Me he quitado un peso de encima. Nunca había estado tanto tiempo sin marcar. En mi caso, el Gordo de Navidad se adelantó", señaló con buen humor Domi, cuyo gol frente al Espeleño el pasado miércoles valió un punto y, de paso, sirvió para estrenar su cuenta.

El palaciego renococe haber pasado unos meses complicados, aunque sabía que pronto se iba a romper la racha. "Lo he pasado mal porque no podía ayudar al equipo. Cuento con la confianza del entrenador, del club y de los aficionados. Cuando acabó el encuentro tenía 20.000 mensajes de Whatsapp y Twitter. Le dije el míster que notaba que pronto se iba a romper la racha. En las dos últimas semanas estaba entrenando muy bien y sabía que en Los Barrios o Espiel iba a marcar. Cambié el chip y dejé de obsesionarme", declaró, negando que se sienta presionado porque el club busque otro '9': "Para nada. Voy a competir igual. Me siento respaldado por el club, técnico y afición".