El orden de factores sí altera el producto en el Écija

El último partido del año ha coincidido en Segunda B con la finalización de la primera vuelta, buen momento para hacer balances. "La primera vuelta considero que ha sido buena", manifiesta Juan Carlos Gómez, entrenador de un Écija que en 19 partidos ha vivido dos dinámicas radicalmente opuestas: "En las primeras once jornadas comenzamos muy fuertes, pero llegó noviembre y coincidió con todo: lesiones, sanciones... Si se hubiera dado al revés, quizá se hubiese valorado más lo que hemos hecho. Quizá por ello pueda haber quedado un mal sabor de boca, pero me gustaría recordar que hemos sido el equipo que ha estado más jornadas líder".

Concretamente, igualado con el Cartagena, el Écija ha disfrutado de la primera plaza siete jornadas. En la undécima cita, los azulinos eran primeros con 22 puntos. De ahí en adelante sólo han sido capaces de sumar 3 puntos.

"Cada cual es cada cual y que opine lo que quiera. El objetivo es la permanencia y es cierto que comenté que si seguíamos así teníamos una oportunidad de hacer algo positivo, pero nuestras aspiraciones no son los 'play off'. Quizá me equivoque", reconoce el míster cordobés, seguro de que la suerte volverá a cambiar con la llegada de la segunda vuelta: "Mantuvimos el bloque de Tercera y es cierto que, quizá, la plantilla fuese corta. Pero confiaba en ellos y lo han demostrado. Necesitamos algún refuerzo, que unido a la recuperación de efectivos, nos harán de nuevo fuertes".

Pese a la derrota, el Écija recuperó sensaciones ante el Cartagena. Fruto de ello y de los varios tocados, Juan Carlos decidió dar vacaciones hasta el miércoles 27.